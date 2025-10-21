Farmer Protest: नुकसानभरपाईच्या मागणीसाठी 'शोले' स्टाईल आंदोलन; शेतकरी टॉवरवर!

तिवसा : अमरावती तालुक्यातील धानोरा कोकाटे येथील शेतकऱ्यांनी आज (ता.२०) नुकसानभरपाईच्या मागणीसाठी शोले स्टाइलने टॉवरवर चढून आंदोलन केले. गावालगत असलेल्या एका कंपनीच्या भोंगळ कारभारामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले..या नुकसानाची परतफेड मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन केले. यावेळी कंपनीविरोधात घोषणा देत त्यांनी आपला रोष व्यक्त केला. तीन वर्षांपूर्वी धानोरा कोकाटे गावालगत एक कंपनी उभारण्यात आली. या कंपनीने येथील शेतशिवारात जाण्या-येण्यासाठी रस्ता व पूल बांधला..मात्र हे बांधकाम करीत असताना अतिशय निकृष्ट दर्जाचे काम करून कंपनीने मनमानी कारभार केला. ज्यामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी शिरून पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले..त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांनी अन्नत्याग व जलसमाधी आंदोलनदेखील केले होते. यानंतर कंपनीने नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन दिले. परंतु ते पूर्ण न केल्याने अखेर येथील शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. २०) येथील टॉवरवर चढून आंदोलन केले..Agriculture News : सौर प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान; पाण्याचे व्यवस्थापन न केल्याने संताप.यावेळी शेतकऱ्यांनी जोपर्यंत नुकसानभरपाई मिळणार नाही, तोपर्यंत खाली उतरणार नाही, असा इशारा प्रशासनाला दिला. स्वप्नील भुयार, सौरभ कोहळे, गुरुदत्त कोकाटे यांनी टॉवरवर मुक्काम ठोकला आहे. यावेळी शेकडो शेतकरी तसेच पोलिस उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.