विदर्भ

Farmer Protest: नुकसानभरपाईच्या मागणीसाठी 'शोले' स्टाईल आंदोलन; शेतकरी टॉवरवर!

Crop Damage: धानोरा कोकाटे गावातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतीतील नुकसानीसाठी नुकसानभरपाईची मागणी करत टॉवरवर आंदोलन केले. कंपनीच्या निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यामुळे पाणी अडून पीक बुडाले, त्याविरोधात संतप्त शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
तिवसा : अमरावती तालुक्यातील धानोरा कोकाटे येथील शेतकऱ्यांनी आज (ता.२०) नुकसानभरपाईच्या मागणीसाठी शोले स्टाइलने टॉवरवर चढून आंदोलन केले. गावालगत असलेल्या एका कंपनीच्या भोंगळ कारभारामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

