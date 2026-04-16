leopard Attack: बिबट्याच्या हल्ल्यात पाच वर्षीय बालिकेचा मृत्यू; काळजाचा थरकाप उडवणारी घटना, आई-वडिलांच्या डोळ्यादेखत घेतला अखेरचा श्वास!

साकोली (जि. भंडारा): येथील वार्शी शेतशिवारात बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात पाच वर्षीय बालिकेचा मृत्यू झाला. ही काळजाचा थरकाप उडवणारी घटना बुधवारी (ता. १५) सकाळी पाचच्या सुमारास घडली. अंशिका काशिनाथ मिरी (रा. सहेला, छत्तीसगढ) असे मृताचे नाव आहे. .नोव्हेंबर २०२५ पासून चार कुटुंब हे उदरनिर्वाहाच्या उद्देशाने वीटभट्टीच्या कामावर विर्शी येथे आले आहेत. विर्शी येथील संजय जानकीराम कापगते यांच्या शेतात विटा बनवण्याचे काम सुरू होते..या कामावर छत्तीसगढ राज्यातील सहेला येथील काशिनाथ मिरी हे देखील होते. दरम्यान, विटा बनविण्याचे काम पूर्ण झाल्यामुळे मिरी कुटुंब हे त्यांच्या स्वगावी जाण्यास बुधवारी सकाळी पावणेपाचच्या सुमारास निघाले. परंतु, बाजूला मका पीक असल्यामुळे गावी जाताना मका घेऊन जाऊ, या आशेने लगतच असलेल्या मका पिकाकडे जाण्यास ते निघाले..तेवढ्यातच दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने आईच्या मागे-मागे येत असलेल्या अंशिका मिरी या बालिकेवर हल्ला करून तिला जागीच ठार केले. बिबटं दिसल्याबरोबरच मुलीच्या आईने आरडाओरडा केला. तिच्या वडिलांनीही बिबट्याच्या दिशेने धाव घेतली. या गोंधळात बिबट्या तिथून पळून गेला. परंतु, तोपर्यंत अंशिकाचा मृत्यू झाला होता..घटनेची माहिती मिळतात गावकऱ्यांनी शेताकडे धाव घेतली. ही माहिती वनविभाग व पोलिस ठाण्यात देण्यात आली. त्यानंतर वनविभागाचे कर्मचारी व पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेहाचा पंचनामा व शवविच्छेदन केल्यावर मिरी कुटुंब मृतदेहासह स्वगावी रवाना झाले. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.