VIDEO : तुकाराम मुंढे यांचं रक्त काढून...! माजी राज्यमंत्र्याची अजब मागणी, मुख्य सचिवांना लिहिलं पत्र...

अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवाईची राज्यभरात चर्चा सुरू असतानाच, बुलढाण्यातील माजी राज्यमंत्री सुबोध सावजी यांनी त्यांच्या कामाचे कौतुक करत एक अजब मागणी केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना पत्र पाठवून तुकाराम मुंढे यांचे रक्त राज्यातील सर्व खातेप्रमुखांना द्यावे, असं ते म्हणाले..गेल्या काही दिवसांपासून अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून गुटखा विक्रेते, भेसळ करणारे व्यावसायिक, हॉटेल चालक आणि औषध विक्रेत्यांवर सातत्याने कारवाई सुरू आहे. तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर विभाग अधिक सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यांच्या कार्यपद्धतीचे राज्यभरातून स्वागत होत आहे..Tukaram Mundhe Birthday: तुकाराम मुंढेंचा जन्मदिवस! शेतकरी पुत्र ते आयएएसपर्यंतचा प्रवास; प्रामाणिकपणा आणि शिस्तीची कहाणी.याच पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री सुबोध सावजी यांनी मुख्य सचिवांना पत्र लिहून खोचक शब्दांत प्रशासनातील इतर अधिकाऱ्यांवरही निशाणा साधला आहे. "ज्या पद्धतीने अशक्त रुग्णाला रक्त दिल्यानंतर त्याला नवी ऊर्जा मिळते, त्याचप्रमाणे तुकाराम मुंढे यांच्या रक्ताचा अंश सर्व विभाग प्रमुखांना दिल्यास त्यांनाही प्रामाणिकपणे आणि कार्यक्षमतेने काम करण्याची प्रेरणा मिळेल," असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे..Ichalkaranji Dairy Raid : तुकाराम मुंढेंचा आदेश, कोल्हापुरातील अन्न प्रशासन विभाग अॅक्शन मोडवर, इचलकरंजीजवळ डेअरीवर छापा.पुढे बोलताना, तुकाराम मुंढे ज्याप्रमाणे काम करत आहेत तसंच काम आपणांसह सर्व खातेप्रमुखांनी करावं अशी जनतेची भावना आहे. मात्र, तसं होताना दिसत नाही, असंही त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.दरम्यान, सावजी यांच्या या पत्रामुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं असून यावर आता राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.