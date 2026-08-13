Gadchiroli Ashramshala: आश्रमशाळेतील सर्पदंश प्रकरणी माजी खासदार आणि मुलासह ५ जणांवर गुन्हा दाखल

गडचिरोली : धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेनंतर मुख्याध्यापक, दोन्ही वसतिगृह अधीक्षक तसेच कुपारलिंगो शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्थेचे अध्यक्ष आणि सचिवांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. तसेच मागील एक वर्षात शाळेची तपासणी करणाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .घटनेनंतर संबंधित संस्थेच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त कार्यालयाच्या सविस्तर अहवालाच्या आधारे जपतलाई येथील संबंधित अनुदानित आश्रमशाळा बंद करण्याची शिफारस शासनाकडे करण्यात आली आहे. या प्रकरणात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, गडचिरोलीचे सहायक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण) डॉ. प्रभू सादमवार यांच्या तक्रारीवरून धानोरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..यात संस्थेचे अध्यक्ष मारोतराव सैनूजी कोवासे, सचिव ॲड. विश्वजित मारोतराव कोवासे यांच्यासह आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक प्रशांत विलासराव ताटपल्लीवार (वय ५१), वसतिगृह अधीक्षिका भाग्यश्री ज्ञानेश्वर चिल्लमवार (वय ३४) आणि वसतिगृह अधीक्षक भास्कर रामचंद्र भोयर (वय ५०) यांचा समावेश आहे. पोलिस नोंदीत जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत १० ऑगस्ट २०२६ रोजी रात्री सुमारे २ वाजता घटना घडल्याचे नमूद आहे..विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेबाबत निष्काळजीपणा केल्याचा आरोप या नोंदीत नमूद असून सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या अनुषंगाने संबंधितांविरुद्ध ही कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम १०६(१), १२५ (ए), १५(बी), ३(५) तसेच बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ मधील कलम ७५ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आल्याचे पोलिस अधीक्षक एम. रमेश यांनी सांगितले. जबाबदारी निश्चित होणार जपतलाई आश्रमशाळेच्या नियमित देखरेख आणि तपासणीच्या अनुषंगानेही प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे. मागील एक वर्षाच्या कालावधीत या आश्रमशाळेत तपासणीसाठी गेलेल्या सर्व संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. .त्यांच्या स्तरावर करण्यात आलेल्या तपासणीचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार पुढील करवाई करण्यात येणार आहे. सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची तपासणी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांनाही सुरुवात केली आहे. नागपूर अपर आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची अचानक तपासणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तपासणी निष्पक्ष आणि पारदर्शक व्हावी, यासाठी एका प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अन्य प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील आश्रमशाळांच्या तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. तपासणीमध्ये आवश्यक बाबींवर लक्ष केंद्रित करता यावे यासाठी स्वतंत्र व सुटसुटीत तपासणी प्रपत्रही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या माध्यमातून आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षा, निवासी व्यवस्था आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांची प्रत्यक्ष स्थिती तपासण्यात येणार आहे. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.विद्यार्थ्यांसाठी कॉट, अन्य सुविधांना प्राधान्य आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या निवासी व्यवस्थेत सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी सर्व अनुदानित आश्रमशाळांना विद्यार्थ्यांसाठी पलंग (कॉट) तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याबाबत पत्र जारी करण्यात आले आहे. संबंधित शाळांनी आवश्यक सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्रुटी आढळल्यास कारवाई घटनेची जबाबदारी निश्चित करण्यासोबतच अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि आदिवासी विकास विभागाच्या संयुक्त समन्वयातून आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षा, निवासी व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांची तपासणी अधिक प्रभावी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. दोष अथवा त्रुटी आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.