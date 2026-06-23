Samruddhi Mahamarg Accident : फॉर्च्युनर सळ्यांच्या कंटेनरला मागून धडकली; डॉक्टर पतीसह पत्नीचा मृत्यू, मुलांसह तिघे जखमी

-गजानन काळुसेसिंदखेड राजा: सिंदखेड राजा तालुक्यातून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गावर सोमवारी झालेल्या भीषण अपघातात पती-पत्नीचा जागीच मृत्यू झाला,तर दोन मुले आणि चालक गंभीर जखमी झाले आहेत.मुंबई कॉरिडॉरवरील चॅनेल क्रमांक 326 जवळ ता.23 जुन रोजी समृद्धी महामार्गवरील किनगांव राजा हद्दीमध्ये घडला असून अपघाताची तीव्रता इतकी होती की फॉर्च्यूनर वाहनाचा पुढील भाग पूर्णपणे चक्काचूर झाला. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.नागपूर येथून संभाजीनगरकडे जाणारे फॉर्च्यूनर वाहन क्रमांक एमएच 20 एचएन 6768 डॉ.सय्यद असिफ सय्यद उमर हे आपल्या कुटुंबासह प्रवास करत होते.त्याचवेळी कंटेनर क्रमांक एनएल 01 एडी 4981 लोखंडी सळया घेऊन मुंबईच्या दिशेने जात होता.मुंबई कॉरिडॉरवरील चॅनेल क्रमांक 326 जवळ भरधाव वेगाने येणाऱ्या फॉर्च्यूनरने कंटेनरला मागून जोरदार धडक दिली.धडक इतकी भीषण होती की फॉर्च्यूनर वाहन थेट कंटेनरच्या मागील चाकांपर्यंत घुसले.वाहनाचा पुढील भाग अक्षरशः चेंदामेंदा झाला. .या भीषण अपघातात डॉ.सय्यद असिफ सय्यद उमर (वय 52) आणि त्यांच्या पत्नी गुलसितान बी सय्यद असिफ (वय 45) यांचा जागीच मृत्यू झाला.डॉ.सय्यद असिफ सय्यद उमर हे बदनापूर येथे असलेल्या नूर वैद्यकीय महाविद्यालय येथे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असल्याची प्राथमिक माहिती आहे.अपघातानंतर समृद्धी महामार्ग प्रशासनाकडून मृतकाना तात्काळ बाहेर काढून तात्काळ प्राथमिक उपचार मिळाले असते तर त्यांचे प्राण वाचले असते असे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले आहे.. फॉर्च्यूनरमधील नबा सय्यद असिफ वय 18 वर्ष,सय्यद अजबमाझ सय्यद असिफ वय 25 वर्ष तसेच चालक शेख साजिद शेख फरीद वय 36 वर्ष हे गंभीर जखमी झाले. घटनेची माहिती मिळताच राष्ट्रीय महामार्ग पोलीस, समृद्धी महामार्ग सुरक्षा पथक आणि रुग्णवाहिका तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाली. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...मृतक डॉ.सय्यद असिफ सय्यद उमर आणि गुलसितान बी सय्यद असिफ यांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ग्रामीण रुग्णालय सिंदखेड राजा येथे पाठविण्यात आले आहेत. अपघाताची माहिती होताच पोलीस निरीक्षक सुनील सोळंके,पोलीस कर्मचारी आराख,शिवाजी बारगजे नाझीम चौधरी कृष्णा डुनगु,नासिर शेख दीपक राठोड,समृद्धी महामार्ग कर्मचारी,क्यू आर व्ही टिम,तसेच रुग्णवाहिका डॉक्टर यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन अपघातग्रस्तांना मदत करून समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.