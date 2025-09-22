Yavatmal Fraud: व्याजाचे आमिष दाखवून तीन कोटींची फसवणूक; टिडब्ल्यूजे असोसिएशनवर गुन्हे नोंद

यवतमाळ : जास्त व्याजाचे आमिष दाखवून नागरिकांची सव्वा तीन कोटींनी फसवणूक करणाऱ्या टिडब्ल्यूजे असोसिएशन कंपनीवर शनिवारी (ता. २०) अवधुतवाडी पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचे गुन्हे नोंद करण्यात आले आहे. .सीएमडी कंपनीचे समीर नार्वेकर (वय ४०), संचालक नेहा नार्वेकर (वय ३८), विभागीय व्यवस्थापक सागर मंचलवार (वय ३८), शाखा व्यवस्थापक सूरज मडगुलवार (वय ३७), लेखापाल नम्रता मडगुलवार (वय ३५) आदींवर गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. .शहरातील अंबिका नगर येथील गजेंद्र गणवीर (वय ५५) यांनी अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीनुसार, टिडब्ल्यूजे असोसिएट प्रायव्हेट कंपनीने शेकडो नागरिकांची गुंतवणूक स्वीकारून अधिकचा परतावा देण्याचे आमिष दाखविले..शेअर मार्केट गुंतवणूक प्रशिक्षण देतो, संपूर्ण महाराष्ट्रात सोळा शाखा आहेत, शासनाच्या विविध प्रकल्पात आमचे मोठे कंत्राट असल्याचे सांगत विश्वास संपादन केला. शेअर मार्केटच्या नावाखाली नागरिकांची तीन कोटी ३१ लाख रुपयांनी आर्थिक फसवणूक केली..Nagpur News : वीज प्रकल्प कंत्राटदाराची फसवणूक, २५ लाखाने गंडविले; छत्तीसगढ पावर कंपनीत एमडी करण्याचे आमिष.या प्रकरणी शनिवारी अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली. या तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेता गुन्हे नोंद केले आहेत. या प्रकरणाचा तपास ठाणेदार नरेश रणधीर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.