Gadchiroli Accident News: कारगील चौकात भरधाव कारचा भीषण अपघात; शहरात मध्यरात्री घडली घटना; चालकाचे नियंत्रण सुटून हवेत उंच उडून कोसळले वाहन

गडचिरोली: शहरातील महत्त्वाचा चौक असलेल्या कारगील चौकात गुरुवार (ता. २६) रात्री ११. ४५ वाजताच्या सुमारास एका भरधाव कारचा भीषण अपघात झाला. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने झालेल्या या अपघातात कार चक्क हवेत उसळून कारगील स्मारकाजवळ पालथी पडली. सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. अपघाताची भीषणता एवढी होती की, कार चक्क १०० फूट हवेत उडून रस्त्यावर उलटून पडली. .प्राप्त माहितीनुसार, देव राहुल महात्मे (वया २२) नावाचा युवक आपली कार घेऊन चंद्रपूर मार्गावरून गडचिरोली शहराकडे येत होता. कारचा वेग इतका प्रचंड होता की, चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि कार रस्त्याच्या डाव्या बाजूचे कठडे तोडून दोन लोखंडी दिशादर्शक फलकांना धडकली. या धडकेनंतर कार जवळपास १०० फूट अंतरावर हवेत उसळून कारगील स्मारकाजवळ रस्त्याच्या मध्यभागी उलटली. अपघाताचा आवाज ऐकताच स्थानिक नागरिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. कार पूर्णपणे उलटलेली असतानाही नागरिकांनी हिंमत दाखवून जखमी चालकाला बाहेर काढले..सुदैवाने कारमध्ये चालक एकटाच होता आणि शुक्रवारी रामनवमी असल्याने रस्त्यावर फार विशेष म्हणाजे कारगील चौकात गेल्या एका महिन्यात झालेली ही दुसरी मोठी अपघाताची घटना आहे, ज्यात परिसरातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक विनोद चव्हाण यांनी तातडीने पथक रवाना केले. जखमी युवकाला रुग्णवाहिकेने जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून पोलिस पुढील तपास करत आहेत.यापूर्वी गुरुवारी २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री ९. ४५ ते १० वाजताच्या सुमारास गडचिरोली शहरात भाजपचे माजी शहराध्यक्ष त्था नगर परीषदेेचे आरोग्य सभापती मुक्तेश्वर काटवे यांचा अपघाती मृत्यू झाला होते..रात्री ते दुचाकीने गडचिरोली-चंद्रपूर मार्गावरून जात असताना याच कारगिल चौकात त्यांची दुचाकी डुकराला धडकली, ज्यामुळे ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, परंतु उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. मुक्तेश्वर काटवे हे भाजपचे माजी शहराध्यक्ष होते आणि २०१६ व २०२५ मध्ये नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजयी झाले होते. या घटनेच्या काही महिन्यांपूर्वी बुधवार १० आॅगस्ट २०२५ रोजी याच कारगिल चौकापासून काही अंतरावर पुढे गडचिरोली-चंद्रपूर मार्गावरील बी-फॅशन प्लाझा जवळ कार्मेल शाळेतील शिक्षिका ममता बांबोळे यांचा ट्रकच्या धडकेत झालेल्या भीषण अपघातात मृत्यू झाला होता..हे रस्ते की, मृत्यूचे सापळे?मागील काही काळापासून गडचिरोली शहरात अपघाताचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. दिवस-रात्र शहरात अवजड वाहनांची वर्दळ असते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन या रस्त्यावरून जावे लागते. अनेकदा भरधाव ट्रक हाॅर्न न वाजताही वेगात चालवले जातात. काही अल्पवयीन मुलेही आपल्या दुचाकी, चारचाकी सुसाट चालवतात. शहरातील मार्गांच्या दुतर्फा वाहनांची गर्दी व दुकानांच्या अतिक्रमणाचीही समस्या आहे. याशिवाय अनेक कारणांमुळे आता गडचिरोली शहरात रस्ते आहेत की हे रस्ते मृत्यूचा सापळा आहेत, हेच कळायला मार्ग नाही. रामनवमीसारख्या सणाच्या दिवशी सुदैवाने मध्यरात्री कारगिल चौक परीसरात गर्दी नव्हती. अन्यथा या कार अपघातात अनेकांचे प्राण गेले असते.