Gadchiroli News: नवसाच्या मुलाने केला बापाचा खून; धकाते कुटुंबात पाच मुलीनंतर झाला होता मुलाचा जन्म

गडचिरोली: आरमोरी तालुक्यातील पालोरा येथे घरातील किरकोळ कुरबुरी आणि पत्नीला मिळणारी वागणूक या रागातून मुलाने जन्मदात्या पित्याचा कुऱ्हाडीने वार करून निर्घृण खून केला. ही घटना रविवारी (ता. १२) रात्री घडली. देवाजी आडकू धकाते (वय ६५) असे मृताचे नाव असून, याप्रकरणी पोलिसांनी मुलगा योगेश धकाते (वय २५) याला अटक केली आहे..पित्याचा खून केल्यानंतर तासभर वडिलांना शोधण्याचे नाटक करणाऱ्या मुलाचा बनाव अखेर पोलिसांनी उघड केला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धकाते कुटुंबियांची पालोरा गावाजवळ वीटभट्टी आहे. रविवार रात्री देवाजी धकाते वीटभट्टीवरून पायी घरी परतत होते..यावेळी ते आपली मुलगी निकिता हिच्याशी फोनवर बोलत होते. वाटेत असलेल्या बोगद्याजवळ आधीच दबा धरून बसलेल्या योगेशने मागून त्यांच्यावर कुऱ्हाडीने सपासप वार केले. मोठा आक्रोश करत देवाजी रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले. फोनवर असलेल्या मुलीने वडिलांचा तो शेवटचा आक्रोश ऐकला आणि परिसरात एकच खळबळ उडाली..योगेश हा आई-वडिलांसोबतच राहत होता. त्याची पत्नी गर्भवती असूनही वडील तिला कामाला लावत आणि सतत टोकतात, असा राग योगेशच्या मनात होता. याच रागातून त्याने पित्याला कायमचे संपविण्याचा कट रचला. घटनेच्या दिवशी तो वडिलांच्या आधीच भट्टीवरून निघाला आणि दबा धरून बसला. हत्या केल्यानंतर योगेशने घरी जाऊन रक्ताने माखलेली कुऱ्हाड धुवून टाकली..त्यानंतर आई आणि चुलत भावासोबत मिळून वडिलांना शोधण्याचे नाटक सुरू केले. थोड्या वेळाने बोगद्याजवळ देवाजी यांचा मृतदेह सापडला. धकाते कुटुंबात पाच मुलीनंतर योगेशचा जन्म झाला होता, हे विशेष. घटनेची माहिती मिळताच आरमोरीचे पोलिस निरीक्षक कैलास गवते यांनी पथकासह घटनास्थळ गाठले. तपासादरम्यान योगेशच्या हालचालीवरून संशयाची सुई त्याच्याकडे वळताच पोलिसांनी त्याला ताब्यात घतले असून, त्याने आपला गुन्हा कबूल केला.