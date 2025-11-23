Gadchiroli News : १०० कमांडो, ५०० पोलिस अधिकारी अन् कंत्राटदाराची मेहनत; गडचिरोलीच्या दुर्गम भागात २४ तासांत उभारलं पोलीस मदत केंद्र...

गडचिरोली, ता. २३ : माओवाद्यांचे कंबरडे मोडत असतानाच पोलिसांनी आपले अस्तित्व कायम ठेवण्याच्या उद्देशाने अतिदुर्गम भागांत पोलिस मदत केंद्रांची स्थापना करण्याच्या कामास वेग दिला आहे. भामरागड तालुक्यातील फुलनार या अतिदुर्गम गावात १०० सी–६० कमांडो, २१ बीडीडीएस टीम, नवनियुक्त पोलिस जवान, ५०० विशेष पोलिस अधिकारी व खासगी कंत्राटदारांच्या मदतीने अवघ्या २४ तासांत नवीन पोलीस मदत केंद्र उभारले. .रविवार (ता २३) अपर पोलिस महासंचालक (विशेष कृती) डॉ. छेरिंग दोरजे, सीआरपीएफचे उप-महानिरीक्षक (अभियान) अजय कुमार शर्मा, पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल, जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, सीआरपीएफच्या ३७ बटालियनचे कमांडंट दाओ इंजीरकन कींडो, इतर वरिष्ठ अधिकारी व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत या नवीन पोलीस मदत केंद्राचे उद्घाटन पार पडले..Gadchiroli News : मारेदुमिल्ली जंगलातील चकमक ‘खोटी कथा’; आमच्या कार्यकर्त्यांना बनावट एनकाउंटरमध्ये मारले—माओवादी पत्रकाचा आरोप!.माओवाददृष्ट्या अतिसंवेदनशील गडचिरोली जिल्हा दुर्गम-अतिदुर्गम भाग असलेला आहे, ज्या ठिकाणी बरेच आदिवासी बांधव आजदेखील विकासापासून कोसो दूर आहेत, त्यांचा विकास साधावा व माओवाद्यांच्या हिंसक कारवायांना आळा बसावा, यासाठी गडचिरोली पोलिस दलाच्या वतीने रविवारी भामरागड उपविभागाअंतर्गत फुलनार (कॅम्प गुंडूरवाही) या ठिकाणी नवीन पोलिस मदत केंद्राची स्थापना करण्यात आली..भामरागडपासून २० किमी व छत्तीसगड सीमेपासून फक्त ७ किमी अंतरावर असलेल्या अतिदुर्गम भागातील नागरिकांची सुरक्षा व सर्वांगीण विकासाला हातभार लागून ते विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याकरिता फुलनार पोलिस मदत केंद्र मैलाचा दगड ठरेल. सन २०२४ वर्षाअखेर ११ डिसेंबर २०२४ रोजी पेनगुंडा येथे नवीन पोलिस मदत केंद्र ३० जानेवारी २०२५ रोजी नेलगुंडा येथे नवीन पोलिस स्टेशनची व ९ मार्च २०२५ रोजी याच भागात कवंडे येथे नवीन पोलिस स्टेशनची स्थापना करण्यात येऊन अतिदुर्गम भागातील नागरिकांमध्ये सुरक्षेची भावना निर्माण करण्यात आली आहे..तसेच गडचिरोली पोलिस दलाच्या नागरी कृती उपक्रमांद्वारे या भागातील नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच पोलिस मदत केंद्राच्या उभारणी कार्यक्रमादरम्यान जनजागरण मेळावा आयोजित करून नागरिकांपैकी महिलांना साड्या, चप्पल, पुरुषांना घमेले, ब्लॅकेट, स्वयंपाक भांड्यांचा संच, मच्छरदानी, युवकांना लोअर पॅन्ट, टी-शर्ट, नोटबुक, पेन, स्कुल बॅग, कंपास, चॉकलेट, बिस्कीट, मुलांना क्रिकेट बॅट, बॉल, क्रिकेट स्टंप संच, व्हॉलीबॉल नेट, व्हॉलीबॉल आदी विविध साहित्यांचे वाटप करण्यात आले.फुलनार येथील नवीन पोलिस मदत केंद्राच्या उभारणीमुळे फुलनार व कोपर्शी येथील अडकलेले मोबाईल टॉवरचे बांधकाम पुर्ण करण्यास मदत होणार आहे. यासोबतच वाढलेल्या सुरक्षेमुळे भविष्य काळात या अतिदुर्गम भागात नवीन रस्ते बांधकाम तसेच एस. टी. बस सेवा सुरू करणे शक्य होणार असून अतिदुर्गम भागात नवीन पोलिस मदत केंद्राच्या उभारणीमुळे तेथील नागरिकांनी संतोष व्यक्त करून पोलीस प्रशासनाप्रती आभार व्यक्त केले..Gadchiroli News : शरणागतीनंतर नवजीवनाची पहाट; अर्जुन–सम्मी दाम्पत्याला पुत्ररत्न, पुनर्वसन योजनांचा गडचिरोलीत उज्ज्वल परिणाम!.मोठा फौजफाटा तैनात...या पोलिस मदत केंद्राची उभारणी करण्यासाठी गडचिरोली पोलिस दलाचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. त्यात एकुण १०५० मनुष्यबळ, ४ जेसीबी, ७ ट्रेलर,२ पोकलेन, २५ ट्रक आदीच्या साहाय्याने अवघ्या एका दिवसात पोलिस मदत केंद्राची उभारणी करण्यात आली. या पोलिस मदत केंद्रामध्ये पोलिस बलाच्या सुविधेसाठी वायफाय सुविधा, १२ पोर्टा कॅबिन, जनरेटर शेड, पिण्याच्या पाण्यासाठी आरओ प्लांट, मोबाईल टॉवर, टॉयलेट सुविधा, पोस्ट सुरक्षेसाठी मॅक वॉल, बी.पी. मोर्चा, ८ सँन्ड मोर्चा आदींची उभारणी करण्यात येत आहे. यासोबतच पोलिस मदत केंद्राच्या सुरक्षेसाठी गडचिरोली पोलिस दलाचे ३ अधिकारी व ५० अंमलदार, एसआरपीएफ ग्रुप १४, संभाजी नगर सी कंपनीचे २ प्लाटुन तसेच सीआरपीएफ ३७ बटालियन एफ कंपनीचे १ असिस्टंट कमांडन्ट व ६२ अधिकारी/अंमलदार, विशेष अभियान पथकाचे ८ पथक (२०० कमांडोज) तैनात करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.