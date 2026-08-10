विदर्भ

Gadchiroli Snake Bite : गडचिरोलीत हृदय पिळवटणारी घटना ! आश्रमशाळेत मध्यरात्री गाढ झोपेत असलेल्या ६ विद्यार्थिनींना सर्पदंश, तिघींचा मृत्यू

Ashram School Tragedy : सर्व विद्यार्थिनींना तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आले. उपचारादरम्यान तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे परिसरात शोककळा पसरली.उर्वरित तीन विद्यार्थिनींची प्रकृती चिंताजनक असून सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.
Students Death

Students Death

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

गडचिरोली जिल्ह्यातून एक अत्यंत दुःखद आणि अंगावर काटा आणणारी घटना समोर आली आहे. धानोरा तालुक्यातील एका खाजगी अनुदानित निवासी आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात, रात्रीच्या वेळी झोपेत असताना सहा विद्यार्थिनींना विषारी सापाने दंश केला. या भीषण घटनेनंतर उपचारादरम्यान तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला, तर उर्वरित तिघींची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

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