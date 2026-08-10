Gadchiroli Snake Bite : गडचिरोलीत हृदय पिळवटणारी घटना ! आश्रमशाळेत मध्यरात्री गाढ झोपेत असलेल्या ६ विद्यार्थिनींना सर्पदंश, तिघींचा मृत्यू

गडचिरोली जिल्ह्यातून एक अत्यंत दुःखद आणि अंगावर काटा आणणारी घटना समोर आली आहे. धानोरा तालुक्यातील एका खाजगी अनुदानित निवासी आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात, रात्रीच्या वेळी झोपेत असताना सहा विद्यार्थिनींना विषारी सापाने दंश केला. या भीषण घटनेनंतर उपचारादरम्यान तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला, तर उर्वरित तिघींची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..मध्यरात्री घडली घटना ही दुःखद घटना धानोरा तालुक्यातील 'जप्तलाई' गावात घडली, 'कुंपारलिंगो कल्चरल एज्युकेशनल रिसर्च सोसायटी'द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या निवासी शाळेचे वसतिगृह आहे. पहाटे अडीचच्या सुमारास, जेव्हा विद्यार्थिनी वसतिगृहाच्या खोलीत गाढ झोपेत होत्या, तेव्हा ही घटना घडली. जमिनीवर झोपलेल्या सहा विद्यार्थिनींना एकापाठोपाठ एका अत्यंत विषारी सापाने दंश केला. त्यानंतर तिथे एकच गोंधळ उडाला आणि किंकाळ्या ऐकू येऊ लागल्या. वसतिगृह प्रशासन आणि स्थानिक नागरिक तातडीने घटनास्थळी धावून आले आणि विद्यार्थिनींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले..Mumbai Local Attack : मुंबई लोकलमध्ये पुन्हा रक्तरंजित घटना ! धावत्या ट्रेनमध्ये तिघांनी तरुणावर केले सपासप वार.डॉक्टरांनी अथक प्रयत्न करूनही उपचारादरम्यान तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. उर्वरित तीन विद्यार्थिनी वैद्यकीय देखरेखीखाली असून त्यांच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम वनक्षेत्रातील आश्रमशाळांच्या वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, प्रथमोपचाराची उपलब्धता आणि मूलभूत सुविधांबाबत स्थानिक नागरिक व विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये तीव्र असंतोष आहे..FAQs 1. ही घटना कुठे घडली? 👉 ही घटना गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जप्तलाई गावातील आश्रमशाळेत घडली.2. सापदंशाची घटना कधी घडली? 👉 ही घटना पहाटे सुमारे अडीच वाजता घडली.3. किती विद्यार्थिनींना सापाने दंश केला? 👉 एकूण सहा विद्यार्थिनींना सापाने दंश केला.4. मृत्यू किती विद्यार्थिनींचा झाला? 👉 उपचारादरम्यान तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला.5. उर्वरित विद्यार्थिनींची स्थिती कशी आहे? 👉 उर्वरित तीन विद्यार्थिनींची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.6. या घटनेनंतर कोणते प्रश्न उपस्थित झाले? 👉 विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत, वसतिगृहातील सुविधा आणि प्रथमोपचार व्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.