गडचिरोलीतील सूफी संत 'जिलानी सरकार' यांचे निधन; भाविकांमध्ये शोककळा

गडचिरोली : गडचिरोली शहरासह संपूर्ण देशात आणि परदेशातही हजारो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले प्रसिद्ध सुन्नी सूफी संत आणि तपस्वी हजरत सय्यद अहमद जिलानी सरकार (जिलानी बाबा) यांचे रविवार (ता. २७) दुपारी निधन झाले. त्यांच्या निधनाची बातमी पसरताच गडचिरोली शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात आणि त्यांच्या भक्त परिवारात तीव्र शोककळा पसरली आहे..जिलानी बाबा हे गेल्या अनेक वर्षांपासून गडचिरोली येथील रामनगर भागात वास्तव्यास होते. हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही समुदायांमध्ये त्यांना अत्यंत आदराचे स्थान आहे. अत्यंत साधे राहणीमान आणि आध्यात्मिक शक्तीच्या बळावर त्यांनी हजारो लोकांना योग्य आणि सन्मार्गाचा रस्ता दाखवला होता. जिलानी बाबा यांच्या गडचिरोली येथील निवासस्थानी (दरबार) मध्ये दरवर्षी १९ नोव्हेंबर रोजी त्यांचा जन्मोत्सव (आमद दिन) आणि उर्स सोहळा अत्यंत उत्साहात साजरा केला जातो..Premium|Russia Parliamentary Election 2026 : रशियाच्या निवडणुकीत पुतीनसमर्थक पक्षाचे बहुमत; विरोधकांवर प्रश्नचिन्ह का?.या सोहळ्यासाठी महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि देशभरातून हजारो भाविक त्यांच्या केवळ एका दीदारसाठी (दर्शनासाठी) गडचिरोलीत दाखल होत असत. रविवारी संध्याकाळपासूनच जिलानी बाबा यांच्या अंतिम दर्शनासाठी त्यांच्या निवासस्थानी भाविकांनी प्रचंड गर्दी करण्यास सुरुवात केली आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. जिलानी बाबा यांचा अंत्यविधी पाल नदी परीसरात होणार असल्याने आरमोरी मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होणार असल्याचे लक्षात घेत संध्याकाळी ६ वाजतानंतर आरमोरी रस्तादेखील वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला..संगीत जगतावरही प्रभाव...सूफी परंपरेत जिलानी बाबा यांचे नाव मोठे होते. संगीत क्षेत्रात त्यांच्या सन्मानार्थ अनेक सुप्रसिद्ध सूफियाना कलाम आणि कव्वाली गायल्या गेल्या आहेत. त्यांच्या जाण्याने केवळ मुस्लिम धर्मियांचेच नव्हे, तर अध्यात्म क्षेत्रातील एका महान मार्गदर्शकाचे छत्र हरपल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे..Premium|West Bengal Election 2026 : बंगालचा गड सर आणि तामिळनाडूत 'विजय' उदय; ममता-स्टॅलिन यांच्या प्रादेशिक राजकारणाचा अस्त?.दोन वर्षांपूर्वी पुत्राचा मृत्यू...सूफी संत जिलानी बाबा यांचे पुत्र हजरत सय्यद हबीब हुसेन (हुसेन बाबा जिलानी) यांचे १५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी अकाली निधन झाले होते. हुसेन बाबा यांच्या निधनानंतर (नोव्हेंबर २०२४) जवळजवळ दोन वर्षांनी, म्हणजे २७ सप्टेंबर २०२६ त्यांचे वडील संत जिलानी सरकार यांचेही निधन झाले आहे..नागपूरकर भोसलेंनीही घेतली होती भेट...गडचिरोलीचे जिलानी सरकार हे सर्वधर्मसमभावाचे मोठे प्रतीक होते. नागपूरच्या ऐतिहासिक भोसले राजघराण्यातसुद्धा त्यांच्याविषयी श्रद्धा व आदर आहे. या राजघराण्याचे वंशज श्रीमंत राजे मुधोजी भोसले यांनी २३ जुलै २०२४ रोजी गडचिरोली येथे सूफी संत हजरत जिलानी सरकार (जिलानी बाबा) यांची त्यांच्या निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली होती. राजे मुधोजी भोसले यांच्यासोबत त्यांच्या कुटुंबातील आणि भोसले राजघराण्यातील इतर महत्त्वाचे सदस्यसुद्धा उपस्थित होते. या भेटींदरम्यान त्यांनी बाबांचे दर्शन घेऊन आशीर्वाद घेतले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.