Gadchiroli News : शरणागतीनंतर नवजीवनाची पहाट; अर्जुन–सम्मी दाम्पत्याला पुत्ररत्न, पुनर्वसन योजनांचा गडचिरोलीत उज्ज्वल परिणाम!

गडचिरोली : माओवादी चळवळीचा हिंसक व रक्तरंजीत मार्ग सोडून १ जानेवारी २०२५ रोजी अर्जुन ऊर्फ सागर ऊर्फ सुरेश तानू हिचामी (डिव्हीसीएम राही दलम) व त्याची पत्नी सम्मी ऊर्फ बंडी पांडू मट्टामी (एसीएम, डिके झोन डॉक्टर टिम) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शरणागती पत्करून शांतीपूर्ण नवजीवनाला प्रारंभ केला होता. त्यांच्या शांतीपूर्ण आयुष्यात आता निरागस पावलांनी सुखसमृद्धीचा प्रवेश झाला असून त्यांना शुक्रवार (ता. २१) पुत्ररत्न प्राप्त झाले. शरण आलेल्या माओवादी सदस्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामिल करून घेण्यासाठी राबविण्यात येणाया विविध उपक्रमांची फलश्रुती म्हणून सन २०२५ या वर्षात आतापर्यंत एकूण १०१ माओवादी सदस्यांनी शरणागती पत्करली आहे. १ जानेवारी २०२५ रोजी वरिष्ठ डिकेएसझेडसीएम तारक्कासह या अन्य १० माओवादी सदस्यांनी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर शरणागती पत्करली होती..शरण आलेल्या एकूण १२ माओवादी सदस्यांपैकी पती-पत्नी असलेले अर्जुन ऊर्फ सागर ऊर्फ सुरेश तानू हिचामी, डिव्हीसीएम, राही दलम व केंद्रीय समिती सदस्य सोनू ऊर्फ भूपती याचा अंगरक्षक ( वय ३२) रा. झुरी, ता. एटापल्ली, जि. गडचिरोली आणि त्याची पत्नी सम्मी ऊर्फ बंडी पांडू मट्टामी (एसीएम, डिके झोन डॉक्टर टिम) (वय २५) रा. बेरेलटोला, ता. पाखाजूर, जि. नारायणपूर (छत्तीसगड) यांनी देखील शरणागती पत्करली होती. शरणागतीनंतर या दाम्पत्यास सर्वसामान्य कौटुंबिक आयुष्य जगणे शक्य झाले होते, जे दलममध्ये कार्यरत असताना त्यांना शक्य नव्हते. शुक्रवारी सम्मी ऊर्फ बंडी पांडू मट्टामी हिची जिल्हा महिला सामान्य रुग्णालयात प्रसुती होऊन तिने एका गोंडस बाळाला जन्मदिला आहे. .Gadchiroli News : 'जंगलातील भूत' आणि त्याची भितीही संपली; जहाल माओवादी हिडमासह त्याची पत्नीही ठार, तीन राज्यांच्या सीमेवर सुरक्षा दलांची मोठी कारवाई.या माओवादी दाम्पत्यास गडचिरोली पोलिस दलातर्फे केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात येऊन त्यांना सर्व सामान्य कौंटूबिक आयुष्य जगता यावे यासाठी विविध कल्याणकारी उपक्रमांच्या माध्यमातून त्यांना लाभ देण्यात आला. यामध्ये त्यांची वैयक्तिक ओळख म्हणून आधार कार्ड, पॅन कार्ड यासारखे ओळखपत्र बनवून देण्यात आले. तसेच त्यांना स्वावलंबी आयुष्य जगता यावे यासाठी त्यांना बॅंक अकाऊंट, इ-श्रम कार्ड व ड्रायव्हिंग लायसन्सचा लाभदेखील मिळवून देण्यात आला. या दाम्पत्यास केंद्र व राज्य शासनाकडून पुनर्वसनासाठी एकत्रितपणे १६. ३ लाख रुपये निधी मिळवून देण्यात आला आहे. या सर्वाच्या माध्यमातून शरणागत माओवादी सदस्यांना हिंसक भूतकाळाला मागे मोडत शांतीपूर्ण आयुष्य जगण्यासाठी नवी उमेद मिळत आहे. अर्जुन व सम्मी यांना पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांच्याकडून भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.