Gadchiroli News : हिंसेच्या मार्गावरून विद्येच्या वाटेवर! बंदूक सोडून लेखणी घेणारी गडचिरोलीची गीता दहावीत उत्तीर्ण

गडचिरोली - एक काळ होता जेव्हा तिच्या हातात माणसांचे जीव घेणारी बंदूक होती. पण तथाकथित रक्तरंजित नक्षलवादी क्रांतीचा हिंसेचा मार्ग सोडून ती आता विद्येच्या वाटेवर मार्गस्थ झाली आहे. शिक्षणात प्रगती करताना तिने नुकतीच दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली. ही प्रेरणादायी कथा आहे मूळच्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या पण छत्तीसगडमध्ये राहणाऱ्या गीता नरोटे या माजी नक्षलवादी कमांडर महिलेची..गीता नरोटे यांनी हिंसेचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात प्रवेश केला. छत्तीसगड राज्य ओपन स्कूलच्या दहावीच्या परीक्षेत प्रथम श्रेणी प्राप्त करत नवा इतिहास रचला आहे. गीता नरोटे या महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील गुरेकासा (ता. धानोरा) गावातील आहेत. लहानपणीच त्यांचे पितृछत्र हरपले होते. यामागचे कारण म्हणजे नक्षलवाद्यांनी त्यांच्या वडिलांचा खून केला होता. त्यामुळे घरची परिस्थिती बिघडली आणि त्यांना सहावीतच शिक्षण सोडावे लागले..कालांतराने त्या नक्षलवादाकडे वळल्या आणि सुमारे २० वर्षे जंगलात खडतर जीवन जगत राहिल्या. अखेर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये बस्तर विभागात एका कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी शस्त्रे खाली ठेवून शरणागती पत्करली. त्यानंतर त्यांना जगदलपूर येथील शासकीय पुनर्वसन केंद्रात (त्रिवेणी परिसर) ठेवण्यात आले. सहावीला सुटलेले शिक्षण पूर्ववत सुरू करावे, अशी त्यांची इच्छा होती. इथे त्यांना अभ्यासासाठी मदत आणि प्रोत्साहन मिळाले..वयाच्या ३५ व्या वर्षी त्यांनी चिकाटीने अभ्यास करून दहावीची परीक्षा प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण केली. नक्षलवादी चळवळीत कार्यरत असताना जंगलात मिळालेल्या वैद्यकीय अनुभवाचा वापर करून, पुढे शिक्षण पूर्ण करून परिचारिका बनण्याचे आणि समाजाची सेवा करण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे.‘मला पुन्हा शिकण्याची संधी मिळाली याचा आनंद आहे. मला नेहमीच शिकायचे होते. आता पुढील शिक्षण घेऊन परिचारिका व्हायचे आहे,’ असे त्यांनी सांगितले..अटकेच्या भीतीने नक्षलवादी संघटनेतवडिलांचा खून झाल्यानंतर बहिणी आणि आईला सांभाळायला कोणी नव्हते. त्यामुळे गीता नरोटे यांचे शिक्षण सुटले. नक्षलवादी गावात बैठका घ्यायचे आणि गावकऱ्यांना त्यांना जेवण-पाणी द्यावे लागायचे. नाइलाजाने गीता नरोटेंनाही हे काम करावे लागायचे. शाळा सोडल्यानंतर वर्षभरातच त्यांना नक्षलवादी समर्थक असल्याच्या आरोपावरून अटक झाली आणि दोन वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला. सुटकेनंतरही पुन्हा अटक होईल या भीतीने त्यांनी २००४ मध्ये नक्षलवादी चळवळीत प्रवेश केला. इथे वैद्यकीय पथकासोबत काम करताना त्यांनी जखमी, आजारी नक्षलवाद्यांसमवेत उपचार आणि इतर मदत केल्याचे सांगितले..आठ जण परीक्षेत उत्तीर्ण...बस्तर विभागातील शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांपैकी आठ जणांनी यंदा ऑगस्टमध्ये झालेली इयत्ता दहावीची मुक्त शाळा परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. या परीक्षेचा निकाल गेल्या महिन्यात लागला. अन्य यशस्वी उमेदवारांत गीता नरोटेसोबतच जगदलपूरमधून परीक्षा दिलेले यदगिरी कोंडघटला उर्फ भास्कर, संतोष आंचला उर्फ सन्नू, रामधर कश्यप, मडकम दुल्ला आणि नवरू पोयाम, बिजापूरचा अर्जुन पायम उर्फ वासू आणि कांकेरचा रामजी गावडे यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.