वीटभट्टी व्यावसायिकाकडे कारवाई टाळण्यासाठी मागितली लाच, १० हजार घेताना महिला अधिकाऱ्याला अटक

गोंदिया : विटभट्टी व्यावसायिकाकडून दहा हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना निमगाव (ता. अर्जुनी मोरगाव) येथील महिला ग्राम महसूल अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकली. ही कारवाई विभागाच्या पथकाने सोमवारी (ता. २३) अर्जुनी मोरगाव येथे केली. गायत्री बोरकर (वय ४१) असे अटक करण्यात आलेल्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्याचे नाव आहे.तक्रारदार विटभट्टीचा व्यवसाय करतात. या व्यवसायासाठी लागणारी माती ते गावातील विविध शेतकऱ्यांकडून आणतात. मार्च २०२५ मध्ये ग्राम महसूल अधिकारी गायत्री बोरकर यांनी तक्रारदारावर मातीचे अवैध उत्खनन करत असल्याचा आरोप करत त्यांच्याकडून ३३ हजार रुपये उकळले होते..यानंतर १२ मार्च रोजी त्यांनी पुन्हा तक्रारदाराला फोन करून अवैध उत्खननावर कारवाई टाळण्यासाठी ३७ हजार रुपयांची मागणी केली. त्यापैकी दहा हजार रुपये त्यांनी स्वीकारले असून, उर्वरित २७ हजार रुपये नंतर देण्यास सांगितले.मात्र, तक्रारदाराला लाच देण्याची इच्छा नसल्याने त्यांनी २३ मार्च रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, गोंदिया येथे तक्रार नोंदवली. त्यानंतर पथकाने अर्जुनी मोरगाव येथे जाऊन पडताळणी केली..पडताळणीदरम्यान, मातीच्या अवैध उत्खननावर कारवाई टाळण्यासाठी आरोपी अधिकाऱ्याने तडजोडीअंती एकूण ३५ हजार रुपयांची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यापैकी दहा हजार रुपये १२ मार्च रोजी स्वीकारले असून, २३ मार्च रोजी पुन्हा दहा हजार रुपये स्वीकारण्याचे मान्य केले होते. तसेच उर्वरित १५ हजार रुपये २४ मार्च रोजी स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली होती..दरम्यान, सोमवारी (ता. २३) तक्रारदाराकडून दहा हजार रुपये स्वीकारताना पथकाने तिला रंगेहाथ पकडले. आरोपीविरुद्ध अर्जुनी मोरगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.