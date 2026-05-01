पत्नीची साडी प्रेस करून दे म्हणत वसतीगृहातील मुलीला घरी बोलवलं अन् रुमध्ये नेऊन...; सेवानिवृत्त प्राचार्याच गैरकृत्य

गोंदिया जिल्ह्यात एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून, सेवानिवृत्त प्राचार्याने १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना २८ एप्रिल रोजी देवरी येथे घडली. याप्रकरणी पीडित मुलीने तक्रार दाखल केली असून, आरोपी सध्या फरार आहे. त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथके तयार केली आहेत..जिल्हा पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीच्या घरी भाड्याने वसतिगृह चालवले जात होते आणि पीडित मुलगी तिथेच राहत होती. २८ एप्रिल रोजी "माझ्या पत्नीच्या साडीला प्रेस करून दे" असा बहाणा करून आरोपीने मुलीला आपल्या घरी बोलावले. त्यानंतर त्याने जबरदस्तीने तिचा हात पकडून तिला एका खोलीत नेले आणि पैशांचे आमिष दाखवत तिचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला..मात्र, मुलीने प्रसंगावधान राखत कशीबशी स्वतःची सुटका करून घेतली. त्यानंतर तिने थेट पोलीस ठाणे गाठून आरोपीविरुद्ध तक्रार नोंदवली. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला असून त्याचा शोध सुरू आहे. आरोपीला लवकरच अटक करण्यात येईल, अशी माहिती पोलीस अधीक्षकांनी दिली..या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात महिलांवर अत्याचाराच्या घटनात वाढ झाली आहे. आधीच खरात आणि अमरावती लैंगिक अत्याचार प्रकरणामुळे संतापाचं वातावरण आहे. त्यात आता असा प्रकार उघडकील आल्याने नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जातो आहे.