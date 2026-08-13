Gondia Crematorium: गोंदियातील पळसगावात संतापजनक प्रकार; स्मशानभूमीवरील अतिक्रमणामुळे मृतदेह रस्त्यावर, अंत्यसंस्कारासाठी जागा नाही

सडक अर्जुनी (जि. गोंदिया): तालुक्याच्या पळसगाव डव्वा येथे स्मशानभूमीच्या जागेवर अतिक्रमण असल्याने मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी जागा उपलब्ध झाली नसल्याचा प्रकार बुधवारी (ता. १२) घडला. जागेअभावी मृतदेह दोन तास रस्त्यावर ठेवण्याची वेळ गावकऱ्यांवर आली. त्यामुळे काहीकाळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .पळसगाव येथील शांताबाई बिसन बनसोड यांचे मंगळवारी (ता. ११) निधन झाले. बुधवारी (ता. १२) रोजी त्यांचा मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी गावातील स्मशानभूमीत नेण्यात आला. परंतु, स्मशानभूमीच्या जागेवर अतिक्रमण झाल्यामुळे अंत्यसंस्कारासाठी जागेचा प्रश्न निर्माण झाला. गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गट क्रमांक ३८१/२ मधील स्मशानभूमीच्या जागेवर गोवर्धन शेंडे यांनी अतिक्रमण केले आहे. .त्यामुळे मृतदेहावर अंत्यसंस्कार कुठे करायचे, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. या परिस्थितीत मृतदेह तब्बल दोन तास रस्त्यावर ठेवावा लागला. त्यामुळे गावकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस प्रशासन तसेच नायब तहसीलदार यांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.अखेर प्रशासनाच्या उपस्थितीत शेतातील जागेत मृतदेहावर दफनविधी करण्यात आला. दरम्यान, स्मशानभूमीसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या जागेवरील अतिक्रमण तातडीने हटवून मृतदेहावर अंत्यसंस्कारासाठी कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी गावकऱ्यांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.