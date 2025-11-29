Gondia News : नवेगावबांध येथे अल्पवयीन विद्यार्थिनीशी अश्लील चाळे करणाऱ्या शिक्षकाला अटकपूर्व जामीन; पालकांमध्ये संताप!

गोंदिया : नवेगावबांध येथील एका खासगी विद्यालयातील शिक्षकाने १३ नोव्हेंबरला एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीशी अश्लील चाळे केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. यातील आरोपी शिक्षक सुरेश फागुजी बाळबुद्धे याला अटक करण्यात पोलिस असमर्थ ठरले. आरोपी शिक्षकाने २४ नोव्हेंबरला जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता.अखेर शनिवारी ता. २९) जिल्हा सत्र न्यायालय गोंदियाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे..Gondia Crime: मुलींवर अत्याचाराचे सत्र थांबता थांबेना; घाटबोरीतील मुख्याध्यापकाला अटक, नवेगावबांध येथील घटनेत शिक्षक फरार.१३ नोव्हेंबरला दुपार पाळीनंतर शाळेत खेळाच्या सुट्टीत पीडित विद्यार्थिनी वर्गात एकटीच बसून अभ्यास करीत होती. याचवेळी तासिका नसतानाही आरोपी वर्गशिक्षक सुरेश बाळबुद्धे याने वर्गात जाऊन तिच्याशी अश्लील चाळे केले. शिक्षकाच्या भीतीमुळे पीडित विद्यार्थिनीने सुरवातीला घडलेला हा प्रकार घरी सांगितला नाही. एक-दोन दिवसानंतर घडलेला प्रकार आपल्या घरी आई-वडिलांना सांगितला. नवेगावबांध पोलिस ठाण्यात मुलीच्या आईने दिलेल्या तक्रारीनुसार १९ नोव्हेंबरला गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती होताच गेल्या दहा दिवसांपासून आरोपी शिक्षक फरार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.