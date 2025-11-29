विदर्भ

Gondia News : नवेगावबांध येथे अल्पवयीन विद्यार्थिनीशी अश्लील चाळे करणाऱ्या शिक्षकाला अटकपूर्व जामीन; पालकांमध्ये संताप!

Gondia Teacher Case : नवेगावबांध येथे अल्पवयीन विद्यार्थिनीशी अश्लील चाळे केल्याच्या आरोपाखालील शिक्षकाला गोंदिया जिल्हा सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.गुन्हा दाखल झाल्यानंतर दहा दिवस फरार असलेल्या आरोपीमुळे पालक आणि नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
Gondia school teacher accused of harassing a minor student gets anticipatory bail from district court

Gondia school teacher accused of harassing a minor student gets anticipatory bail from district court

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गोंदिया : नवेगावबांध येथील एका खासगी विद्यालयातील शिक्षकाने १३ नोव्हेंबरला एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीशी अश्लील चाळे केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. यातील आरोपी शिक्षक सुरेश फागुजी बाळबुद्धे याला अटक करण्यात पोलिस असमर्थ ठरले. आरोपी शिक्षकाने २४ नोव्हेंबरला जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता.अखेर शनिवारी ता. २९) जिल्हा सत्र न्यायालय गोंदियाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

Gondia school teacher accused of harassing a minor student gets anticipatory bail from district court
Gondia Crime: मुलींवर अत्याचाराचे सत्र थांबता थांबेना; घाटबोरीतील मुख्याध्यापकाला अटक, नवेगावबांध येथील घटनेत शिक्षक फरार
Loading content, please wait...
Gondia
school
student
teacher
Bail Granted
women harassment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com