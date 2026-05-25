सरकारी रुग्णालयात खासगी लॅबचा सुळसुळाट; कमिशनखोर प्रशासनाचा वरदहस्त, रुग्णांची लूट

नागपूर : मेडिकलशी संलग्न असलेल्या रक्तपेढीत २४ तास रक्त तपासणीची सोय आहे. तरीदेखील कुणाच्यातरी मध्यस्थीने खासगी (प्रायव्हेट) पॅथॉलॉजीमधील तंत्रज्ञ येऊन रुग्णाच्या रक्ताचे नमुने घेतात. तपासणीसाठी बाहेर घेऊन जातात. रिपोर्ट आणून देतात. मेडिकलमध्येही खासगी पॅथॉलॉजीच्या एजंटचा सुळसुळाट असल्याचा महाराष्ट्र सुरक्षा बलाच्या (एमएसएफ) च्या एका जवानाचा व्हिडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल झाला. यामुळे मेडिकल प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..मेडिकलमध्ये कर्तव्य बजावणाऱ्या जवानाने प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावत असताना खासगी लॅबच्या तंत्रज्ञाला रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्याला पकडले. मात्र, त्यानंतर आपल्याला धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप या व्हिडिओतून त्याने केला आहे. खासगी लॅबचे तंत्रज्ञ मेडिकलच्या वॉडाँमध्ये तसेच अतिदक्षता विभागात विनाअनुमती प्रवेश करून रुग्णांचे रक्तनमुने घेत असतात. यापूर्वीही सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी अशा काही कर्मचाऱ्यांना पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिल्याचे सांगण्यात आले. तरीदेखील हे प्रकार सातत्याने सुरू असल्याने रुग्णालयाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित होत आहे..इतक्या संवेदनशील विभागांपर्यंत खासगी लॅबचे तंत्रज्ञ सहजपणे पोहोचतातच कसे ? संबंधितांवर कारवाई होत असतानाही त्यांची घुसखोरी थांबत नसल्याने यामागे कोणाचे संरक्षण आहे का, अशीही चर्चा मेडिकलमध्ये रंगली आहे. काही जणांकडून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना धमकावण्याचे प्रकार होत असल्याचा आरोपही समोर आला आहे..मेडिकल चौक परिसरातील अनेक खासगी पॅथॉलॉजी लॅबचा व्यवसाय प्रामुख्याने मेडिकलमधील रुग्णांवर अवलंबून आहे. कमिशनच्या मोबदल्यात रुग्णांना बाहेरील लॅबमध्ये तपासणी करण्याचा सल्ला दिला जात असल्याचा आरोपही या व्हिडिओतून केला आहे. या व्हिडिओनंतर मेडिकलमधील शासकीय लॅब व्यवस्थेवरही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कोट्यवधी रुपयांची अत्याधुनिक तपासणी यंत्रणा उपलब्ध असताना बाहेरील लॅबची गरज का भासते ? तपासणीत विलंब किंवा काही सेवा बंद ठेवून खासगी लॅबना संधी दिली जाते का? असे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.