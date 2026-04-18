विदर्भ

Vidarbha News: ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकीतून तिघांची माघार; चार सरपंचपदासाठी नऊ तर नऊ सदस्यपदासाठी १३ उमेदवार रिंगणात

Four Sarpanch Seats, Thirteen Member Seats Contested: कारंजा तालुक्यातील ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकीत सरपंच पदासाठी ९ आणि सदस्य पदासाठी १३ उमेदवार रिंगणात आहेत. अंतरखेड, बेलखेड आणि महागावमध्ये काही अर्ज मागे घेतले गेले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कारंजा: तालुक्यातील ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकीने आता निर्णायक टप्प्यात प्रवेश केला असल्याने गावागावातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. १७ एप्रिल रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत असल्याने सरपंच पदासाठीच्या एक आणि सदस्य पदासाठीच्या दोन उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे आता कारंजा तालुक्यातील ग्रामपंचायत पोटनिवडणुकीत चार सरपंच पदासाठी ९ तर ९ सदस्य पदासाठी १३ उमेदवार निवडणूक रिंगणात कायम आहे.

