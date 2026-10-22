Yavatmal News: अल्पवयीन मुलीस प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले; ४२ वर्षीय इसमाला संतप्त जमावाचा चोप, गुंज येथे परिस्थिती हातात बाहेर

महागाव : अल्पवयीन विद्यार्थीनीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिच्याशी अक्षेपार्ह वर्तन करण्यात आल्याच्या घटनेने गुंज गावात आज गुरुवारी अक्षरशः तणावाचा भडका उडाला. शाळेच्या मागील शेतात संबंधित इसम आणि अल्पवयीन मुलगी आक्षेपार्ह स्थितीत आढळल्याची माहिती पसरताच संतप्त नागरिकांचा जमाव घटनास्थळी जमा झाला. अकबर आझाद पठाण (वय ४२, रा. गुंज) याला जमावाने पकडून चांगलाच चोप दिला. त्यानंतर संतप्त जमाव रस्त्यावर उतरला. गुंज बस स्थानक परिसरात प्रचंड तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. वाहतूक आडविण्यात आल्याने प्रचंड गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.घटनेची माहिती मिळताच ठाणेदार सेवानंद वानखेडे पोलीस कुमकेसह घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, संतप्त जमावाने पोलिसांच्या वाहनालाच घेराव घातल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर बनली. आरोपीला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यास विरोध करत काही तरुणांनी पोलिसांचे वाहन उलटविण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे गुंजमध्ये काही काळ ‘कायदा विरुद्ध संतापाचा जमाव’ अशी स्थिती निर्माण झाली होती..शाळेच्या मागच्या शेतात नेमके काय घडले?मिळालेल्या माहितीनुसार, गुंज येथील विद्यालयात शिक्षण घेणारी अल्पवयीन मुलगी शाळेच्या परिसरात होती. अकबर पठाण याने तिला आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात ओढल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, शाळेच्या मागील शेतात दोघे आक्षेपार्ह स्थितीत काही ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आल्याची माहिती समोर आली. ही बाब गावात समजताच संतापाची लाट उसळली. क्षणातच घटनास्थळी मोठा जमाव जमला आणि संबंधित इसमाला जाब विचारत त्याच्यावर हल्ला करण्यात आला. जमाव वाढत गेल्याने परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची चिन्हे दिसू लागली..पोलिसांचे वाहन घेरले; वातावरण तापलेपोलिसांना घटनेची माहिती मिळताच कुमक घटनास्थळी दाखल झाली. ठाणेदार वानखेडे यांनी परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला; मात्र जमाव आरोपीला त्यांच्या ताब्यात देण्यास तयार नव्हता. पोलिसांचे वाहन चारही बाजूंनी घेरण्यात आले. काही तरुणांनी वाहन उलटविण्याचा प्रयत्न केल्याने पोलिसांसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले.परिस्थिती अधिक चिघळू नये म्हणून पोलिसांना अखेर सौम्य लाठीचार्ज करावा लागल्याचेही कळते. पोलिसांनी कसोशीने जमावाला पांगवून आरोपीला आपल्या ताब्यात घेतले आणि पोलीस गाडी मध्ये बसवून ठेवले. परंतु जमावाने गाडीसमोर कोंढाळे करून आरोपीला ताब्यात देण्याची मागणी केली..ठाणेदाराच्या प्रसंगावधानाने अनर्थ टळलाजमावाचा रोष, वाढता तणाव आणि हातघाईची परिस्थिती पाहता काही क्षणांत मोठा अनर्थ घडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र ठाणेदार सेवानंद वानखेडे यांनी प्रसंगावधान राखत जमावाशी संवाद साधला. पोलिसांनी संयमाने परिस्थिती हाताळत आरोपीला ताब्यात घेतल्याने संभाव्य मोठी दुर्घटना टळली.;घटनेनंतर गुंजमध्ये अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून परिस्थितीवर पोलिसांचे बारकाईने लक्ष आहे. दरम्यान, अल्पवयीन मुलीशी संबंधित प्रकरण असल्याने तिची ओळख कायद्यानुसार गोपनीय ठेवण्यात आली आहे. या प्रकरणात आरोपीविरुद्ध कोणत्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तसेच पुढील तपासात काय निष्पन्न होते, याकडे आता ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...आयपीएस गौरव कायंदे आणि नितीन भुतडा घटनास्थळी हजरगुंज येथील तणावपूर्ण परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी परिविक्षाधीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी गौरव कायंदे पाटील (आयपीएस) घटनास्थळी हजर झाले आहेत. भाजपाचे जिल्हा समन्वयक नितीन भुतडा हे सुद्धा तातडीने घटनास्थळी उपस्थित झाले. संतप्त जमावाला समजावण्याचा प्रयत्न केला जात असून अद्यापही परिस्थिती मोठ्या तणावाची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.