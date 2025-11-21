Viral Video Teacher : शाळेतच मुख्याध्यापकाचा इंग्लिश नजराणा! प्रार्थना सुरू असताना कांबळे सर टल्ली होऊन नाचू लागले अन् व्हिडिओ पाहून तुम्हीही म्हणाल...

Buldana District Video : बुलडाणा जिल्ह्यातील मेहकर पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या मोहना बुद्रुक येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षकी पेशाला काळिमा फासणारी धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. शाळेचे मुख्याध्यापक धम्मसागर कांबळे हे दारूच्या नशेत शाळेत येऊनच धिंगाणा घालत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. दरम्यान या घटनेचा सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये शिक्षकाचा कारनामा उघड झाला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रार्थना सुरू असतानाच मुख्याध्यापक कांबळे दारूच्या नशेत शाळेत दाखल झाले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांसमोर आणि शिक्षकांसमोरच आरडाओरडा करत त्यांनी गोंधळ उडवला. यावेळी शाळेत सर्व विद्यार्थी व शिक्षक उपस्थित असल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..या संपूर्ण प्रकाराचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून पालक व ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. "शाळा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या संस्काराचे मंदिर, आणि तेथेच असा प्रकार हे लाजिरवाणे आहे," अशी प्रतिक्रिया ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे..Baby Loses Mother Kolhapur : चिमुकल्या पावलांचा आनंदसोहळा शोकसागरात! प्रसूतीनंतर आईचा मृत्यू; तीन दिवसांचं बाळ पोरके.ग्रामस्थांनी या प्रकरणी शिक्षण विभागाकडे तातडीने लेखी तक्रार दाखल केली असून संबंधित मुख्याध्यापकांवर कठोर कारवाईची मागणी झाली आहे. तातडीने निर्णय न घेतल्यास पुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे. शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची दखल घेऊन तपास सुरू केला असून पुढील कारवाईसाठी अहवालाची प्रतीक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.