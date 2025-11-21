विदर्भ

Viral Video Teacher : शाळेतच मुख्याध्यापकाचा इंग्लिश नजराणा! प्रार्थना सुरू असताना कांबळे सर टल्ली होऊन नाचू लागले अन् व्हिडिओ पाहून तुम्हीही म्हणाल...

Viral Video Headmaster : प्रार्थना सुरू असताना मुख्याध्यापक कांबळे सर टल्ली होऊन नाचू लागल्याचा व्हिडिओ व्हायरल; पालक आणि शिक्षण विभागात संतापाची लाट.
Buldana District Video : बुलडाणा जिल्ह्यातील मेहकर पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या मोहना बुद्रुक येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षकी पेशाला काळिमा फासणारी धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. शाळेचे मुख्याध्यापक धम्मसागर कांबळे हे दारूच्या नशेत शाळेत येऊनच धिंगाणा घालत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. दरम्यान या घटनेचा सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये शिक्षकाचा कारनामा उघड झाला आहे.

