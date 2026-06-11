Wardha News: हृदयद्रावक घटना! आठ वर्षांच्या मुलासमोर वडिलांनी संपवले जीवन; वर्ध्यात हळहळ..

वर्धा: सेलू तालुक्यातील घोराड परिसरात एका ३८ वर्षीय व्यक्तीने झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना मंगळवारी (ता. ८) सायंकाळी उघडकीस आली. विशेष म्हणजे, ही घटना त्यांच्या आठ वर्षांच्या मुलासमोर घडल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...मिळालेल्या माहितीनुसार, सोनियानगर येथील रहिवासी लक्ष्मण ऊर्फ लक्ष्या अजाब पंधराम (वय ३८) हे मंगळवारी बाहेरगावाहून परतले होते. सायंकाळी ते आपल्या आठ वर्षांच्या मुलाला सोबत घेऊन बोरनदी तिरावरील बंटेल बुवा परिसरात गेले होते. .याच ठिकाणी त्यांनी झाडाला गळफास घेऊन जीवन संपविले. हा प्रकार पाहून घाबरलेल्या मुलाने तातडीने घरी धाव घेत आईला माहिती दिली. त्यानंतर कुटुंबीय व नागरिक घटनास्थळी पोहोचले असता ही घटना उघडकीस आली..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.घटनेची माहिती मिळताच पोलिस पाटील नीलेश गुजरकर यांनी पोलिसांना कळविले. पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. पुढील तपास सुरू आहे. आत्महत्येचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिसांकडून चौकशी केली जात आहे.या घटनेमुळे घोराड परिसरात शोककळा पसरली असून मुलासमोर घडलेल्या या दुर्दैवी प्रसंगामुळे नागरिकांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.