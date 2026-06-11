विदर्भ

Wardha News: हृदयद्रावक घटना! आठ वर्षांच्या मुलासमोर वडिलांनी संपवले जीवन; वर्ध्यात हळहळ..

Community in Ghorad village mourns after family tragedy: आठ वर्षांच्या मुलासमोर वडिलांची गळफास घेऊन आत्महत्या; घोराड परिसरात शोककळा, कारणांबाबत पोलिसांचा तपास सुरू
Wardha Grieves After 38-Year-Old Man Dies by Suicide Before Young Son

Wardha Grieves After 38-Year-Old Man Dies by Suicide Before Young Son

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वर्धा: सेलू तालुक्यातील घोराड परिसरात एका ३८ वर्षीय व्यक्तीने झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना मंगळवारी (ता. ८) सायंकाळी उघडकीस आली. विशेष म्हणजे, ही घटना त्यांच्या आठ वर्षांच्या मुलासमोर घडल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

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