स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमाला निघालेल्या मुली, ट्रॅव्हल्सने दुचाकीला धडक दिल्यानं ३ मैत्रिणींचा मृत्यू

स्वातंत्र्यदिनानिमित्त शाळेत ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमाला जाणाऱ्या ३ शाळकरी मुलींना बसनं चिरडल्यानं मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. वर्ध्यातील हिंगणघाट शहरात घडलेल्या या घटनेनं हळहळ व्यक्त केली जातेय. आंबेडकर शाळेजवळ ट्रॅव्हल्सने दुचाकीला मागून जोराची धडक दिली. यात दुचाकीवर असलेल्या तिन्ही शाळकरी मुलींचा मृत्यू झाला. .याबाबत मिळालेल माहिती अशी की, १५ ऑगस्टनिमित्त तिन्ही मुली दुचाकीवरून निघाल्या होत्या. आंबेडकर शाळेजवळ दुचाकीला खासगी बसने जोराची धडक दिली. या धडकेत तिन्ही मुली गंभीर जखमी झाल्या होत्या. त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात नेलं. पण डॉक्टरांनी त्यांचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं..पुण्यात २ तरुणींचा १९ वर्षीय तरुणावर पहाटे कोयत्यानं हल्ला, घटना CCTVत कैद; धक्कादायक कारण समोर.अपघातात मृत्यू झालेल्या मुलींची नावे समृद्धी रुपक धामसे, आरुही राजू चवरे, मिसबा जावेद शेख अशी आहेत. समृद्धीचं वय १५ तर इतर दोघींचे वय १७ वर्षे आहे. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त शाळेत जाताना घडलेल्या या अपघाताने हिंगणघाट शहरात हळहळ व्यक्त केली जातेय. तिन्ही मुलींच्या कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला आहे..तिन्ही मुली एका दुचाकीवरून शाळेत निघाल्या होत्या. शाळेजवळ असतानाच भरधाव ट्रॅव्हल्सने त्यांच्या दुचाकीला मागून धडक दिली. या अपघातानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. तिन्ही मुलींना रुग्णालयात पाठवण्यात आले. पण तिथं त्यांचा मृत्यू झाल्याचं घोषित केलं गेलं. या प्रकरणी ट्रॅव्हल्स चालकाला ताब्यात घेतलं आहे. त्याची चौकशी केली असून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.