पेट्रोलपेक्षाही महाग कोथिंबीर! दर ऐकून ग्राहकांच्या भुवया उंचावल्या; दर पोहोचला ४०० रुपये किलो

मनीष भुडकेहिवरखेड ( अकोला ) : हिवरखेड येथील सोमवारी भरलेल्या आठवडी बाजारात कोथिंबिरीच्या दराने विक्रमी उसळी घेत तब्बल ४०० रुपये प्रतिकिलो दर गाठला. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसला असून गृहिणींचे मासिक स्वयंपाकघराचे बजेटही कोलमडले आहे..हिवरखेड ही परिसरातील प्रमुख बाजारपेठ असून आजूबाजूच्या अनेक गावांतील नागरिक दर सोमवारी येथे भाजीपाला व जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी येतात. आठवडी बाजार हा ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी जणू 'मॉल'च मानला जातो. मात्र यावेळी भाजीपाल्याच्या वाढलेल्या दरांमुळे ग्राहकांच्या खरेदीवर मर्यादा आल्याचे चित्र दिसून आले..तुम्हीच सांगा उपवास कसा करायचा? सणासुदीच्या काळात भगरीच्या किंमतीत दुप्पटीने वाढ, साबुदाणाही महागला, पण किती?.सध्या पावसाळ्याच्या सुरुवातीला झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी भाजीपाला पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे बाजारातील आवक घटली असून मागणी कायम असल्याने दरात मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः कोथिंबिरीने ४०० रुपये प्रतिकिलोचा टप्पा गाठल्याने अनेक ग्राहकांनी अत्यल्प प्रमाणात खरेदी करून समाधान मानले. मंगळवारी बाजारातील दरांमध्ये काहीशी घसरण झाली असली तरी कोथिंबीर २८० रुपये प्रतिकिलो, टोमॅटो ६० रुपये, बरबटी १०० रुपये, हिरवी मिरची १०० रुपये, लसूण २१० रुपये आणि पालक ८० रुपये प्रतिकिलो दराने विकला जात होता..यासंदर्भात बोलताना, मागील आठवड्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे कोथिंबिरीचे उत्पादन घटले आहे. ठोक बाजारात आवक कमी झाल्याने सोमवारी हिवरखेडच्या आठवडी बाजारात कोथिंबीर ४०० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत विकावी लागली, अशी प्रतिक्रिया व्यापारी दीपक रेखाते यांनी दिली. तर भाज्यांचे वाढते दर पाहता दररोज स्वयंपाकाचे नियोजन बदलावे लागत आहे. लसूण, कोथिंबीर, मिरचीसह इतर भाज्यांच्या महागाईमुळे महिन्याचे बजेट विस्कळीत झाले आहे, कोमल सेदाणी (गृहिणी) यांनी म्हटलं आहे..Premium|Oil Crisis India : भारतामध्ये तेलाच्या किमती इतक्या प्रचंड वेगाने का वाढतायेत? आतापर्यंतच्या तेलाच्या संकटांवर आपण कशाप्रकारे मात केली आहे? .सोमवारच्या बाजारात कोथिंबिरीचा दर ४०० रुपये प्रतिकिलो असल्याने किलोऐवजी केवळ पाव किलो घेऊन समाधान मानावे लागले. वाढत्या दरांचा थेट परिणाम व्यवसायावर आणि ग्राहकांच्या खिशावर होत आहे, अशी प्रतिक्रिया हॉटेल व्यावसायिक अमोल हनवते यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.