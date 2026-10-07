Farmer Protest : दुष्काळी मदतीसाठी विहिरीत उतरून आंदोलन ;खांडवी फाटा येथे शेतकऱ्यांचे आंदोलन

जळगाव जामोद, : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख रुपयांची मदत मिळावी तसेच प्रलंबित पीक विमा आणि अतिवृष्टीच्या नुकसानीची तात्काळ भरपाई यासह विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी (ता.६) तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी खांडवी फाटा येथील विहिरीत उतरून अनोखे आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती..बुलडाणा जिल्ह्यासह राज्यात पावसाच्या प्रदीर्घ दडीमुळे कोरडा दुष्काळ पडला आहे. यामुळे पिके पुर्णता सुकली असून शेतकरी संकटात सापडले आहेत. दरम्यान सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असला तरी आर्थिक मदत अद्यापही जाहीर केलेली नाही. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी, यासोबतच सन २०२४ मधील प्रलंबित पीक विम्याची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने जमा करावी, तसेच २०२५-२६ या वर्षाचा संपूर्ण पीक विमा कोणतेही अनावश्यक निकष न लावता शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, ३१ जुलै २०२६ रोजी जळगाव जामोद तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नदी-नाल्यांना आलेल्या महापूरामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी खरडून गेल्या होत्या. .पंचनाम्यानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने योग्य ती आर्थिक मदत द्यावी आणि बँकांकडून पीक कर्जासाठी होणारी अडवणूक थांबवून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी विहिरीत उतरून ३ तास आंदोलन करत जोरदार घोषणाबाजी केली.या आंदोलनादरम्यान नायब तहसीलदार भरत किटे तसेच पोलीस प्रशासनाने आंदोलकांशी चर्चा करून आंदोलकांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी जळगाव जामोद तहसील कार्यालयात अधिकाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक आयोजित करणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर आंदोलक विहिरीतून बाहेर आले..दरम्यान दुपारी ४ वाजता स्थानिक तहसील कार्यालयात महावितरण अधिकारी, सहाय्यक निंबंधक, राष्ट्रीयकृत बँकेचे व्यवस्थापक यांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांना विद्युत पुरवठा व रोहित्र दुरुस्ती तत्काळ करण्याची सूचना व कर्जमाफी झालेल्या व केवायसी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झालेल्या बँकेतच सुलभतेने कर्ज देण्यात यावे अशा सूचना तहसीलदार यांनी दिल्यामुळे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.या आंदोलनात शिवदास खिरोडकार, वैभव जाणे, आकाश आटोळे आणि युवा आंदोलक अक्षय पाटील यांच्यासह अनिल सिंह राजपूत, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे शहराध्यक्ष अजय गिरी, त्रिलोकसिंग राजपूत, संतोष गंणगे, पप्पू पोटे, कय्यूम खान, अमोल पांडे तसेच मोठ्या संख्येने शेतकरी बांधव सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.