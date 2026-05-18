Chandrapur News: वादग्रस्त गावांत दुहेरी जनगणना, सीमाभागात गोंधळ; महाराष्ट्रासह तेलंगणकडूनही प्रक्रिया सुरू

चंद्रपूर : महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमावादात अडकलेल्या जिवती तालुक्यातील २४ वादग्रस्त गावांमध्ये दोन्ही राज्यांकडून समांतर जनगणना सुरू झाल्याने नागरिकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांची नोंद दोन्ही राज्यांच्या जनगणना यादीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..जिवती तालुक्यातील पसमडोले, तांडा, कोठा, मुकदमगुडा, लेंडीजाळा, शंकरलोढी, महाराजगुडा, पसमवती, इंद्रानगर, अंतापूर, येसापूर, नारायणगुडा, भोलेपठार आणि लेंडीगुडा या २४ गावांमध्ये तेलंगणा सरकारने जनगणना प्रक्रिया सुरू केली आहे. महाराष्ट्र सरकारकडूनही या गावांत स्वतंत्र जनगणना होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे..Vidarbha: विदर्भाला उष्णतेच्या लाटेचा चटका, अकोला-वर्धा ४६ अंशावर; चार दिवस यलो अलर्ट.१९७१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही २४ गावे महाराष्ट्राची असल्याचा स्पष्ट निकाल दिला होता. मात्र त्यानंतरही या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने तेलंगणा सरकारने या भागात विविध योजनांद्वारे आपला प्रभाव वाढविला आहे. मतदारयादीच्या आधारे तेलंगणा सरकारकडून इंडिया शाळक, रखडलेले निवृत्तीवेतन, पिण्याचे पाणी, रस्ते, आरोग्य व शिक्षण सुविधा अशा विविध योजना राबविल्या जात आहेत. या गावांमध्ये निवडणूक प्रक्रियाही तेलंगणा प्रशासनाकडूनच राबविली जात असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.."मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी विधानसभेत घेतलेल्या बैठकीत ही गावे महाराष्ट्राचाच राहतील, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली होती. मात्र त्यानंतरही तेलंगणा सरकारकडून सुरू असलेल्या हालचालीमुळे सीमावाद पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या सर्व गावांतील रहिवासी प्रामुख्याने मराठी भाषक आहेत. मुकदमगुडा जनतेचा कल महाराष्ट्राच्या बाजूनेच आहे. मात्र येथील प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचा फायदा तेलंगणा सरकार घेत आहे."– बाबू पांगे, उपसरपंच, ग्रामपंचायत मुकदमगुडा.Premium|Study Room : २. १० लाख लोकांमागे अवघे १८ न्यायाधीश; न्यायव्यवस्थेतील विलंबाने गुन्हेगारी प्रवृत्तीला मिळतेय बळ?.येथील सामाजिक कार्यकर्ते रामदास रुणवीर यांनी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांकडे निवेदन देऊन तेलंगणा सरकारची जनगणना थांबवण्याची मागणी केली आहे. २०१०-११ मध्येही अशाच प्रकारे दोन्ही राज्यांकडून समांतर जनगणना करण्यात आली होती. आता २०२६-२७ मध्ये पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती होत आहे. मुकदमगुडात तेलंगणा सरकारकडून सुरू असलेल्या जनगणनेला ग्रामस्थांनी विरोध केला.