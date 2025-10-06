Kamaltai Gavai : संघाच्या कार्यक्रमाला जाणं टाळलं, पण पत्राद्वारे दिल्या शुभेच्छा; कमलताई गवई यांनी नेमकं काय म्हटलं?

Chief Justice Bhushan Gavai’s mother Kamaltai Gavai declines RSS event invitation : सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या मातोश्री कमलताई गवई यांना अमरावतीतील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून बोलवण्यात आलं होतं. मात्र, यावरून वाद झाल्यांतर त्यांनी या कार्यक्रमाला जाण्यास नकार दिला होता. एक निवदेन जारी करत आपण या कार्यक्रमाला जाणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. मात्र, आता त्यांनी संघाला पत्र लिहित शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आलं आहे..पत्रात नेमकं काय म्हटलं?राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघाचा विजयादशमी उत्सव काल अमरावतीत पार पडला. या कार्यक्रमाला कमलताई गवई यांनी पत्राद्वारे शुभेच्छा दिल्या. त्या म्हणाल्या, ''राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनाही उपरोक्त मानवी आणि संविधानिक मूल्यांच्या माध्यमातून भारतात सक्षमराष्ट्र म्हणून विकसित करण्याची अधिक संधी आहे. तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शतकोत्तर पूर्ती उत्सव संपन्न होत असून या कार्यक्रमास मी काही अपरिहार्य कारणास्तव उपस्थित राहू शकत नाही. या कार्यक्रमासाठी माझ्या मनःपूर्वक शुभेच्छा'', अशी प्रतिक्रिया कलमताई गवईंनी दिली. .Bhushan Gavai: लोकांपर्यंत न्याय पोचावा; गवई, गुवाहाटी येथे खंडपीठाच्या इमारतीचे सरन्यायाधीशांच्या हस्ते उद्घाटन.''मानवी जीवन मानवतेच्या मूल्यांनी विकसित झाले असून भारतीय संस्कृती आणि सभ्यदा जगाच्या परिप्रेक्षामध्ये सर्वोत्कृष्ट आहे. भारत हा प्राचीन कालापासून धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक दृष्ट्या जगाच्या शिखरावर आदर्श राहिलेला देश आहे. तथागत बुध्द,वर्धमान महावीर, सम्राट अशोक, संत कबीर,संत तुकाराम, महात्मा फुले,सावित्रीबाई फुले, महात्मा गांधी,स्वामी विवेकानंद,रामस्वामी पेरियार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अशा अनेक महापुरुषांनी मानवी मूल्याला विकसित करणारी थोर परंपरा भारतामध्ये निर्माण केली आहे'', असेही त्या म्हणाल्या..Bhushan Gavai: "शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हणतात पण..."; सरन्यायाधीश भूषण गवई काय म्हणाले? उद्धव ठाकरेंचं केलं कौतुक.''भारत हा सामाजिक सांस्कृतिक भावी भाषिक दृष्ट्या वैद्यने नटलेला देश असून आजपर्यंत लोकशाही मूल्यांना केंद्रावरती ठेवून त्याची विकासाकडे वाटचाल चालू आहे. भारताला आपल्याला एकजीव व सक्षम असे राष्ट्र म्हणून निर्माण करायचे आहे. म्हणून समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, वैज्ञानिक दृष्टिकोन धर्मनिरपेक्ष यांच्या माध्यमातून निर्माण करता येईल'', असंही त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.