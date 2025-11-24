विदर्भ

Khamgaon News : खामगाव–जलंब रेल्वे मार्गावर पाण्याची टाकी कोसळली; विद्युत तार तुटल्याने वाहतूक ठप्प!

Water Tank Collapse : खामगाव–जलंब रेल्वे मार्गावर अनेक वर्षे जुनी झालेली पाण्याची टाकी कोसळून विद्युत तार तुटल्या व मलबा रुळावर पडला. यामुळे रेल्वे वाहतूक काही काळ ठप्प झाली; मात्र जीवितहानी टळली.
शेगाव : खामगाव - जलंब रेल्वे लाईनवर जीर्ण झालेली पाण्याच्या टाकी कोसळल्याची घटना ता.२४ नोव्हेंबर रोजी दुपारी घडली. यावेळी रेल्वेची मुख्य विद्युत तार तुटल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, जलंब रेल्वे स्थानक नजीक रेल्वे कॉटर परिसरात अनेक वर्षांपासूनची पाण्याची टाकी जीर्ण झालेली होती. गेल्या काही दिवसांपासून परिसरात खोदकाम सुरू होते.

