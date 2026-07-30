विदर्भ

Nagpur News: खापरखेड्यात धक्कादायक चोरी! बुद्ध विहारातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची पितळेची मूर्ती लंपास

Buddha Vihar Theft Shocks Khaparkheda Residents: धम्मक्रांती बुद्ध विहारातील पितळेची मूर्ती व तांब्याचा कलश गायब; १८,५०० रुपयांचा ऐवज लंपास, खापरखेडा पोलिसांत गुन्हा दाखल
Dr Babasaheb Ambedkar Brass Statue Stolen from Buddha Vihar in Khaparkheda Police Begin Search for Accused

Dr Babasaheb Ambedkar Brass Statue Stolen from Buddha Vihar in Khaparkheda Police Begin Search for Accused

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खापरखेडा : वलनी वस्ती येथील धम्मक्रांती बुद्ध विहारातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची पितळेची मूर्ती आणि तांब्याचा कलश असा एकूण १८ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी विहाराचे अध्यक्ष सिद्धार्थ दामोदर भिमटे यांनी खापरखेडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

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