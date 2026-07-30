Nagpur News: खापरखेड्यात धक्कादायक चोरी! बुद्ध विहारातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची पितळेची मूर्ती लंपास

खापरखेडा : वलनी वस्ती येथील धम्मक्रांती बुद्ध विहारातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची पितळेची मूर्ती आणि तांब्याचा कलश असा एकूण १८ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी विहाराचे अध्यक्ष सिद्धार्थ दामोदर भिमटे यांनी खापरखेडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.तक्रारीनुसार, धम्मक्रांती बुद्ध विहारात गौतम बुद्ध यांची पितळेची मूर्ती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची सुमारे एक फूट उंचीची पितळेची मूर्ती तसेच तांब्याचा कलश ठेवण्यात आला होता. विहारात नियमितपणे पौर्णिमेनिमित्त स्वच्छता व वंदना कार्यक्रम आयोजित केले जातात. २४ जुलै रोजी सायंकाळी विहाराची साफसफाई करून दरवाजा बंद करण्यात आला होता. यावेळी दरवाजा व्यवस्थित बंद होत नसल्याचे लक्षात आले होते. २६ जुलै रोजी विहार उघडले असता दरवाजाच्या कडी-कोयंड्याचे नुकसान झाल्याचे आढळून आले..२९ जुलै रोजी गुरू पौर्णिमेनिमित्त स्वच्छता करण्यासाठी विहार उघडले असता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची पितळेची मूर्ती व तांब्याचा कलश गायब असल्याचे निदर्शनास आले. चोरीस गेलेल्या मूर्तीची किंमत १५ हजार रुपये, तर कलशाची किंमत ३ हजार ५०० रुपये असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.ही चोरी २४ ते २६ जुलैदरम्यान झाल्याचा संशय असून, खापरखेडा पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. परिसरातील माहिती व उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे चोरट्यांचा शोध घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.