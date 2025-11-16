विदर्भ

Ladki Bahin Yojna: परितक्त्या, एकल महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून डच्चू, ई-केवायसीसाठी उरले केवळ तीन दिवस, महिलांची धावपळ सुरू

E-KYC Deadline: लाडकी बहीण योजनेतील नव्या ई-केवायसी नियमांमुळे अनेक एकल आणि परितक्त्या महिलांना योजनाबाहेर जाण्याची भीती वाढली आहे. केवायसीची फक्त तीन दिवसांची मुदत उरल्याने सेवा केंद्रांवर महिलांची मोठी धावपळ सुरू झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
वर्धा : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत शासनाने पुन्हा मोठा बदल करत अनेक लाभार्थींना योजनेबाहेर केले आहे. यापूर्वी शासकीय महिला कर्मचारी, वाहन मालक तसेच जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांना वगळल्यानंतर आता पतीच्या उत्पन्नावर वॉच ठेवत नव्याने ई-केवायसीची अट घालण्यात आली आहे.

