Ladki Bahin Yojana: ई-केवायसीसाठी ‘लाडक्या बहिणीं’ची पायपीट; सर्व्हरचा खोडा ठरतोय मोठा अडसर फाॅर्म भरण्यासाठी रात्रभर जागरण

शितलवाडी : शासनाच्या विविध लाभदायी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ठरलेली ई-केवायसी प्रक्रिया अनेक नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. कामठी शहरात आणि आसपासच्या ग्रामीण भागात आज दिवसभर बँका, सीएससी केंद्रे आणि सरकारी कार्यालयांपुढे नागरिकांची, विशेषतः महिलांची, मोठी गर्दी पाहायला मिळाली..योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याने बहुसंख्य महिलांनी आज मोठ्या उत्साहाने केंद्रांकडे धाव घेतली. परंतु तांत्रिक अडचणी, सर्व्हर डाऊन आणि अपुरी कर्मचारी संख्या यामुळे अनेक ठिकाणी कामकाज ठप्प झाले.सकाळपासून रांगेत उभ्या असलेल्या महिलांना दुपारपर्यंत आपला क्रमांक न लागल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली..ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधाही वाढवाकाही ठिकाणी नागरिकांना एजंटांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारीही पुढे आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक संघटना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाकडे मागणी केली आहे की, महिलांना अधिक त्रास न होता ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी विशेष ई-केवायसी शिबिरे, मोबाईल कॅम्प आणि अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करावेत. तसेच ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधाही वाढविण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे..तांत्रिक कारणांमुळे कामकाज मंदावले'सकाळी आठ वाजता आले, पण अजून नंबर नाही. उन्हात उभं राहून थकलोय. एखादी व्यवस्था नाही का?, असा सवाल स्थानिक महिलांनी उपस्थित केला. काही महिलांना मुलांसह यावे लागले, तर काही वृद्ध आणि दिव्यांग महिलांना ई-केवायसीसाठी अनेक फेऱ्या माराव्या लागत असल्याने त्रास वाढला आहे. अनेक केंद्रांवर ऑनलाइन सर्व्हर बंद, फिंगरप्रिंट न बसणे, किंवा आधार ओटीपी न येणे या तांत्रिक कारणांमुळे कामकाज मंदावले आहे..जरा महिलांचेही ऐका !महिलांच्या म्हणण्यानुसार, शासन योजना चांगली आहे, पण अंमलबजावणीतली अकार्यक्षमता आमच्यावर अन्याय करते. अशा प्रकारे लाभार्थ्यांच्या त्रासाचे प्रमाण वाढत चालले असून शासनाने त्वरित उपाययोजना करावी, अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे..या उपाययोजना कराग्रा.पं., न.प.किंवा महावितरणमध्ये तात्पुरती ई-केवायसी सहाय्यता केंद्रे उघडावीत.तेथे प्रशिक्षित कर्मचारी आणि स्थिर इंटरनेटसह संगणक उपलब्ध करून द्यावेत.महिलांना स्वतःच्या मोबाईलऐवजी या केंद्रांवर थेट प्रमाणिकरणाची सुविधा मिळेल.सर्व्हरची क्षमता व 'बॅकअप' वाढवणेट्रॅफिक जास्त झाल्यास लोड बॅलन्सिंग सर्व्हर वापरा.रात्रीचे वेळापत्रक बदलून सर्व्हरवरील भार संतुलित करण्यासाठी वेळानुसार स्लॉट सिस्टम लागू करावी..