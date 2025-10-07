विदर्भ

Ladki Bahin Yojana: ई-केवायसीसाठी ‘लाडक्या बहिणीं’ची पायपीट; सर्व्हरचा खोडा ठरतोय मोठा अडसर फाॅर्म भरण्यासाठी रात्रभर जागरण

Ladki Bahin Yojana e-KYC delays: कामठी आणि ग्रामीण भागातील महिलांना ‘लाडकी बहिणी’ योजनेंतर्गत ई-केवायसी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणींमुळे त्रास सहन करावा लागत आहे. महिलांसाठी तात्पुरती ई-केवायसी शिबिरे व अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करण्याची मागणी केली जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
शितलवाडी : शासनाच्या विविध लाभदायी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ठरलेली ई-केवायसी प्रक्रिया अनेक नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. कामठी शहरात आणि आसपासच्या ग्रामीण भागात आज दिवसभर बँका, सीएससी केंद्रे आणि सरकारी कार्यालयांपुढे नागरिकांची, विशेषतः महिलांची, मोठी गर्दी पाहायला मिळाली.

