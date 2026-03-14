मुलीची लग्नपत्रिका वाटून परतत होते; मात्र वाटेतच काळानं गाठलं, लग्नाआधीच लेकीचं पितृछत्र हरपलं

लाखांदूर : नियतीचा खेळ किती क्रुर असावा, याचा प्रत्यय तालुक्यातील इंदोरा येथे आला. ज्या घरात काही दिवसांवर मुलीचे लग्न येऊन ठेपले होते, त्याच घराचा आधारस्तंभ काळाने हिरावून नेला. आपल्या मुलीच्या लग्नाची निमंत्रण पत्रिका वाटून मित्रासोबत घरी परतणाऱ्या पित्याचा व त्यांच्या मित्राचा गिट्टीने भरलेला ट्रक दुचाकीवर उलटल्याने जागीच मृत्यू झाला. हा अपघात अर्जुनी मोरगावजवळील अरुणनगर परिसरात शुक्रवारी (ता. १३) रात्री साडेआठच्या सुमारास घडला..इंदोरा येथील कमलाबाई कृषी केंद्राचे मालक रमेश सावस्कार (वय ४८) यांच्या मुलीचे लग्न २ एप्रिल रोजी नियोजित आहे. त्यामुळे लग्नाची लगबग सुरू होती. रमेश सावस्कार हे आपले मित्र अशोक फोटो स्टुडिओचे मालक अशोक काळबांधे (वय ५२) यांच्यासोबत सासुरवाडी खामखुरा (ता. अर्जुनी मोरगाव, जि. गोंदिया) येथे निमंत्रण पत्रिका वाटण्यासाठी गेले होते. शुक्रवारी (ता. १३) रात्री पत्रिका वाटप आणि जेवण आटोपून दोघेही दुचाकीने आपल्या गावाकडे परत येत होते..दरम्यान, अर्जुनी मोरगावजवळील अरुणनगर परिसरातून जात असताना रात्री साडेआठच्या सुमारास समोरून गिट्टीने भरलेला ट्रक भरधाव वेगात येत होता. ट्रकचालकाचे स्टिअरिंगवरून नियंत्रण सुटल्याने हा ट्रक थेट सावस्कार यांच्या दुचाकीवर उलटला. हा अपघात इतका भीषण होता की, ट्रकखाली दबल्या गेल्यामुळे रमेश सावस्कार आणि अशोक काळबांधे या दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. अपघाताची तीव्रता एवढी मोठी होती की, मृतदेहांची ओळख पटवणेही कठीण झाले होते. मात्र, अशोक काळबांधे यांच्या खिशातील पाकीटावरून त्यांची ओळख पटली..गावावर शोककळा...मृत रमेश सावस्कार आणि अशोक काळबांधे हे दोघेही व्यावसायिक असल्याने त्यांचा परिसरात मोठा जनसंपर्क होता. ज्या घरात सनई-चौघडे वाजणार होते, तिथे आता शोककळा पसरली असून सावस्कार आणि काळबांधे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. मुलीच्या लग्नाची शेवटची पत्रिका वाटणे पित्याच्या आयुष्यातील शेवटचे ठरल्याने संपूर्ण लाखांदूर तालुक्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.