विदर्भ

मुलीची लग्नपत्रिका वाटून परतत होते; मात्र वाटेतच काळानं गाठलं, लग्नाआधीच लेकीचं पितृछत्र हरपलं

आपल्या मुलीच्या लग्नाची निमंत्रण पत्रिका वाटून मित्रासोबत घरी परतणाऱ्या पित्याचा व त्यांच्या मित्राचा गिट्टीने भरलेला ट्रक दुचाकीवर उलटल्याने जागीच मृत्यू झाला.
Gondia Tragedy

Shubham Banubakode
लाखांदूर : नियतीचा खेळ किती क्रुर असावा, याचा प्रत्यय तालुक्यातील इंदोरा येथे आला. ज्या घरात काही दिवसांवर मुलीचे लग्न येऊन ठेपले होते, त्याच घराचा आधारस्तंभ काळाने हिरावून नेला. आपल्या मुलीच्या लग्नाची निमंत्रण पत्रिका वाटून मित्रासोबत घरी परतणाऱ्या पित्याचा व त्यांच्या मित्राचा गिट्टीने भरलेला ट्रक दुचाकीवर उलटल्याने जागीच मृत्यू झाला. हा अपघात अर्जुनी मोरगावजवळील अरुणनगर परिसरात शुक्रवारी (ता. १३) रात्री साडेआठच्या सुमारास घडला.

