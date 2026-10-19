Accident News: भंडारा जिल्ह्यात अपघाताची घटना; ट्रॅक्टरच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू

लाखांदूर : भरधाव ट्रॅक्टरने दिलेल्या धडकेत दुचाकीचालकाचा मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. १८) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास लाखांदूर ते पवनी मार्गावरील परसोडी (नाग) जवळ घडली. .लोमेश मधुकर राऊत (वय २४, रा. कुडेगाव) असे मृताचे नाव आहे. लोमेश राऊत हा रविवारी दुपारी काही खासगी कामकाजासाठी लाखांदूर येथे आला होता. दिवसभर कामकाज आटोपून सायंकाळच्या सुमारास तो दुचाकीने स्वगावी कुडेगाव येथे जाण्यासाठी निघाला होता. दरम्यान, लाखांदूरवरून पवनीमार्गे जात असताना परसोडी (नाग) जवळ मागेहून भरधाव वेगाने येणाऱ्या ट्रॅक्टरने त्याच्या दुचाकीला धडक दिली. यात खाली कोसळून लोमेशचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.