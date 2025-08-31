Leopard Attack: 'चिमुकल्यावर बिबट्याचा हल्ला'; इटिहाडोह धरण परिसरात काकासोबत फिरायला, १०० फूट जंगल परिसरात नेले ओढत

गोंदिया: अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील इटिहाडोह धरणातून विसर्ग झाल्यामुळे पर्यटक मोठ्या संख्येने धरणातील विहंगमय दृश्य बघण्याकरिता येत आहेत. अशातच शनिवारी (ता. ३०) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास आपल्या काकासोबत पर्यटनासाठी आलेल्या विहान भौतोष रॉय (४, रा. दिनकरनगर) या चिमुकल्यावर बिबट्याने हल्ला केला. बिबट्याने त्याला जवळपास १०० फूट जंगल परिसरात ओढत नेले. यात विहान गंभीर जखमी झाला. .मागील अनेक दिवसापासून इटिहाडोह परिसरात वन्यप्राण्यांचा वावर वाढला आहे. याआधी सुद्धा एका लहान बालकाला बिबट्याने गंभीर जखमी केल्याची घटना समोर आली होती. शनिवारी विहान त्याचा काका अजय सरदार (२५, रा. दिनकरनगर) यांच्यासोबत इटिहाडोह धरण बघायला आला.. धरण बघितल्यावर काकाची करंगळी पकडून परत जात असताना गर्दीचे ठिकाण असलेल्या विश्रामगृहाजवळील परतीच्या मार्गावर झुडपात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने विहानवर हल्ला चढवला. त्याच्या पायाला व नंतर गळ्याला पकडून जवळपास १०० फूट जंगल परिसरात ओढत नेले. प्रसंगी घटनास्थळी असलेल्या अनेक पर्यटकांनी आरडाओरड केल्याने विहानला सोडून बिबट्याने पळ काढला. या हल्ल्यात विहानच्या गळ्याला गंभीर दुखापत झाली. विहानला अर्जुनी मोरगाव ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.