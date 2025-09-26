विदर्भ

Leopard Attack: लघुशंकेला गेला अन् दबा धरून बसलेल्या बिबट्यानं केला हल्ला; पुढं जे घडलं ते होतं भयानक!

Gondia News: गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात पाच वर्षीय बालकावर बिबट्याने हल्ला करून ठार केले. संजयनगरमध्ये घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Leopard Attack

Leopard Attack

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

केशोरी (जि. गोंदिया) : अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील गोठणगावजवळच्या संजयनगर येथे गुरुवारी (ता. २५) लघुशंकेसाठी अंगणात गेलेल्या पाच वर्षीय बालकावर दबा धरून असलेल्या बिबट्याने हल्ला केला. यात बालकाचा मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
Gondia
attack
Leopard
Wildlife

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com