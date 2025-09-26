Leopard Attack: लघुशंकेला गेला अन् दबा धरून बसलेल्या बिबट्यानं केला हल्ला; पुढं जे घडलं ते होतं भयानक!

केशोरी (जि. गोंदिया) : अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील गोठणगावजवळच्या संजयनगर येथे गुरुवारी (ता. २५) लघुशंकेसाठी अंगणात गेलेल्या पाच वर्षीय बालकावर दबा धरून असलेल्या बिबट्याने हल्ला केला. यात बालकाचा मृत्यू झाला..वंश प्रकाश मंडल (रा. संजयनगर बंगाली कॅम्प) असे मृताचे नाव आहे.वंश हा सकाळी पाचच्या सुमारास झोपेतून उठून अंगणात लघुशंकेकरिता गेला होता. यावेळी घराशेजारीच दबा धरून असलेल्या बिबट्याने त्याच्यावर झडप घातली. .त्याची किंकाळी एेकू आल्याने आजी अर्चना मंडलने आरडाओरड केली.आजूबाजूच्या नागरिकांनीही आरडाआेरड करीत घटनास्थळाकडे धाव घेतली. परंतु, बिबट्याने वंशच्या मानेला पकडून काही अंतरावर फरफटत नेले. त्यानंतर बिबट्याने पळ काढला. गावकऱ्यांनी रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या वंशला क्षणाचाही विलंब न लावता येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेले. यावेळी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी वंशला तपासून मृत घोषित केले..नागरिकांनी केला चक्काजामसंतप्त नागरिकांनी केशोरी-गोठणगाव मार्गावरील संजयनगरात चक्काजाम आंदोलन करीत वनविभागावर रोष व्यक्त केला. घटनास्थळी आलेल्या वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांचे वाहन उलटवले..Chandrapur News: सिंदेवाहीत बिबट्याने सात वर्षांच्या मुलीला उचलून नेले.इतकेच नव्हे, तर संजयनगरापासून तीन किलोमीटर अंतरावरील गोठणगावच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल करीत वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. उल्लेखनीय म्हणजे, घटनेच्या आदल्या दिवशीच वंशचे आई-वडील कामानिमित्त बाहेरगावी गेले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.