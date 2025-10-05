Leopard Attacks: गेल्या वर्षभरात १३१ जनावरे ठरली बिबट्याचे भक्ष्य; कोंढाळी परिसरात हल्ल्यांचे सत्र सुरुच, शेतकऱ्यांत भीतीचे सावट

कोंढाळी : परिसरात वाघ व बिबट्यांच्या सलग हल्ल्यांमुळे शेतकरीवर्ग हतबल झाला आहे. मागील काही दिवसांत खैरी व बोरगाव शिवारात तब्बल चार जनावरांचा बळी गेला असून, त्यामुळे भीतीचे सावट पसरले आहे..खैरी येथील महिला शेतकरी खुशबू कुहीके यांच्या शेतातील तीन कालवडींचा बिबट्याने फडशा पाडला. यामध्ये दोन कालवडी १ ऑक्टोबरला ठार झाल्या, तर २७ सप्टेंबरला याच गोठ्यातील एका कालवडीला बिबट्याने उचलले होते. दरम्यान, बोरगाव येथील विनोद माकोडे यांच्या गोठ्यातील तीन वर्षांचा गोर्हा वाघाच्या हल्ल्यात ठार झाला..शेतकऱ्यांचा रोजीरोटीचा आधार असलेली गाई-म्हशी व शेळ्या जर वारंवार हिंस्र प्राण्यांच्या हल्ल्याला बळी पडत असतील, तर शेतकरी जगणार तरी कसे? शासनाने या गंभीर प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देऊन ठोस पावले उचलली नाहीत, तर ग्रामीण भाग शेती व दुग्धव्यवसायापासून दुरावेल, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे..शेतकरी दोन आघाड्यांवर त्रस्तहवामानातील अनिश्चिततेमुळे खरिपाची पिके व संत्र्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात हातातून गेले.आता हिंस्र प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे जनावरांचीही हानी होत आहे.वनविभागाचे पंचनामे, पण...या घटनांनंतर कोंढाळी वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रवीण नाईक यांनी उपवनपरिक्षेत्र अधिकारी ए. डी. मालके व वनरक्षक अमोल गडगिळे यांना तपासणीस पाठवले. पंचनामे करून अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पंचनाम्याने प्रश्न सुटत नाही. आमच्या जनावरांचे रक्षण कोण करणार?.ठोस उपाययोजनांची मागणीजंगल परिसरात सेन्सर कॅमेरे बसवावेत.सीमेवर ‘वॉच टॉवर’ उभारावेत.रात्री गस्तीसाठी स्वतंत्र पथक नेमावे.नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने भरपाई द्यावी..बिबट्याकडून गोऱ्हे भक्ष्यस्थानीउमरेड शनिवारी सकाळी वायगाव घोटूरली शिवारात घडलेल्या घटनेने शेतकऱ्यांत पुन्हा एकदा भीतीचे सावट निर्माण झाले आहे. स्थानिक शेतकरी केशव दयाराम गिरडकर यांच्या शेतात ठेवलेल्या ५ ते ६ गायी व ३ बछड्यांपैकी एक महिन्याचा सायवाल जातीचे गाईचे पाडस बिबट व त्याच्या पिल्याच्या हल्ल्यात ठार झाले..हे पाडस नुकतेच जन्मलेले होते. रात्री अंदाजे तीनच्या सुमारास बिबट्याने हल्ला केला. सकाळी शेतकऱ्यांना पाडस ठार झाल्याचे व पोटाजवळ खाल्लेल्या अवस्थेत आढळून आले. घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाचे वनरक्षक प्रवीण जाधव व वनमजूर महादेव ठाकरे यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. त्यानंतर मृत पाडसाला खड्डा करून पुरण्यात आले. परिसरात बिबट व वाघांची हालचाल वाढली असून दररोज भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांचा बंदोबस्त करून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी वनविभागाकडे केली आहे. दरम्यान, वारंवार होणाऱ्या या घटनांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून, शेतकरी जगणार तरी कसा, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.