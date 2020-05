गुड न्युज...किलोभर डाळीचे दोन घास जाणार गरिबांच्या तोंडात

अकोला : टाळेबंदीच्या काळात मोदी सरकारने रास्तभाव दुकानांमधून गरिबांना मोफत तांदुळाचे वाटप केले. त्यानंतर आता गरिबांना मोफत डाळींचे सुद्धा वाटप करण्यात येणार आहे. मोदी सरकारची ही डाळ या आठवड्यात प्रत्येक घरात पोहचेल व त्यानंतर घरा-घरात शिजेलही. कोरोनाचा संसर्ग तोडण्यासाठी प्रत्येक नागरिक घरात राहावा यासाठीच तीन महिने या मोफत डाळींचे वाटप करण्यात येणार आहे. कोरोना विषाणूने जगभरात आपलं जाळं पसरवलं आहे. जिल्ह्यात सुद्धा कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण भारत 17 मेपर्यंत टाळेबंदी (लॉकडाउन) जाहीर करण्यात आली आहे. नागरिकांना घरीच राहण्याचा सल्ला दिला जात आहे. टाळेबंदीच्या या काळात केंद्र व राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकडून एकही नागरिक उपाशी राहू नये, यासाठी विविध योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. त्याअंतर्गत लाभार्थ्यांना मोफत तांदळाचे वाटप सुद्धा करण्यात आले आहे. त्यानंतर आता शासनाने अंत्योदय व प्राधान्य गटातील कार्डधारकांना (प्रती कार्ड) एक किलो मोफत डाळीचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेशन दुकानांमधून आता तूरडाळ किंवा हरभरा डाळीचे वाटप करण्यात येईल. एप्रिल, मे व जून महिन्यांसाठी सदर डाळीचे वाटप करण्यात येईल. जिल्ह्यातील दोन लाख 64 हजार 492 लाभार्थ्यांना सदर निर्णयाचा लाभ मिळेल. ताळेबंदीत घरातच असलेल्या लाखो नागरिकांना मोफत डाळ मिळणार असल्याने नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. तीन हजार क्विंटलची मागणी

अंत्योदय व प्राधान्य गटातील लाभार्थ्यांना मोफत डाळ देण्यासाठी तीन हजार क्विंटल डाळीची मागणी जिल्हा पुरवठा विभागाने शासनाकडे केली आहे. सदर मागणी एक महिन्यासाठी आहे. पुरवठा विभागाच्या अमरावती येथील विभागीय गोदामातून सदर डाळ जिल्ह्यात पोहचेल. हरभरा किंवा तूरडाळ लाभार्थ्यांला देण्यात येईल. असे आहेत जिल्ह्यातील कार्डधारक अंत्योदय कार्डधारक - 43 हजार 707

प्राधान्य कार्डधारक - 2 लाख 20 हजार 785 या आठवड्यात सुरु होईल वाटप

जिल्ह्यातील अंत्योदय व प्राधान्य गटातील कार्डधारकांना प्रत्येकी एक किलो मोफत तूर किंवा हरभरा डाळींचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तीन हजार क्विंटल डाळीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.

- बी.यू. काळे

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अकोला

Web Title: in lock down poor person get pulses in akola