Lonar Lake : अहो आर्श्चयम! लोणार सरोवरात आढळले चक्क मासे, दुर्मिळ जैवविविधता धोक्यात...

लोणार, ता.२ : दुर्मिळ जैवविविधतेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जगविख्यात लोणार सरोवरातील खाऱ्या पाण्यात मोठ्या प्रमाणावर मासे दिसू लागले आहेत. सहपालकमंत्री संजय सावकारे यांनी महिनाभरापूर्वी 'सरोवरात मासे असूच शकत नाहीत' असे ठाम विधान केले होते. परिणामी प्रशासनाचे 'सरोवर मासेविरहित आहे' हे विधान आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. मात्र, आता पारदर्शक झालेल्या पाण्यात माशांचे प्रत्यक्ष अस्तित्व स्पष्टपणे दिसत आहे. .लोणार सरोवर परिसरात मासे आढळल्याने जैवविविधतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. दर मंगळवारी कमळजा मातेच्या दर्शनासाठी सरोवरात येणाऱ्या स्थानिक नागरिकांनी पाण्यात विविध आकाराचे मासे पाहिल्याचा दावा केला. काहींनी व्हिडिओ व छायाचित्रे टिपली आहेत. 'आम्ही स्वतःच्या डोळ्यांनी पाण्यात मासे पाहिले,' असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले..Lonar News : समृद्धी महामार्गावर मोठी कारवाई! संशयास्पद कंटेनर चालकाजवळ आढळले देशी पिस्तूल व जिवंत काडतुसे .खरं तर सरोवराच्या क्षारतेमुळे येथे पूर्वी कोणत्याही प्रकारचे मासे टिकू शकत नव्हते. मात्र, यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नाल्यांद्वारे गोडे पाणी आणि सांडपाणी सरोवरात मिसळल्याने वातावरणात बदल झाला 'सरोवरात तिलापिया माशांचा प्रवेश' झाल्याचे माहीती आहे.. तज्ज्ञांच्या मते, पाण्याचा खारटपणा कमी झाल्याने माशांच्या काही प्रजातींसाठी पोषक परिस्थिती निर्माण झाली आहे..Lonar Lake Development: पर्यटकांना मिळणार लोणार सरोवराची वैज्ञानिक व ऐतिहासिक माहिती.यासंदर्भात बोलताना, सरोवराच्या आत, कमळजा मातेच्या मंदिराजवळ मोठ्या प्रमाणात मासे दिसून आले. त्यांचे नमुने तपासणीसाठी अमरावती येथे पाठविले आहेत. सोबतच तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली उपाययोजना सुरू आहेत, अशी प्रतिक्रिया सहायक वनसंरक्षक चेतन राठोड यांनी दिली.