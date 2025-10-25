कसं गणित जुळवायचं? १० एकरात फक्त १२ क्विंटल सोयाबीन, नापिकी अन् कर्जबाजरीपणाला कंटाळून शेतकऱ्याने संपवलं जीवन

कारंजा, ता.२५: धनज पोलीस स्टेशन अंतर्गत येत असलेल्या मेहा गावात नापिकी आणि वाढत्या कर्जाच्या ओझ्याने हैराण झालेल्या एका शेतकरीपुत्राने आयुष्य संपवलं आहे. शनिवारी २५ ऑक्टोबर रोजी दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास ही हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. प्रफुल भास्करराव कडू (वय ३६ वर्षे) असे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकरी पुत्राचे नाव आहे. ते कारंजा तालुक्यातील मेहा येथील रहिवाशी असल्याची माहिती पुढे आली आहे..मृतक शेतकरी पुत्र शेती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. यंदा पावसाचे अनियमित आगमन, पिकांवर कीड व रोगराई या कारणाने त्यांना कुटुंबातील १० एकर शेतात केवळ १२ क्विंटल सोयाबीनचे उत्पन्न झाले त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा आणि कर्ज कसे फेडावे या विवंचनेतून तसेच उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत उरला नसल्याने मानसिक तणावाखाली त्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. अचानक घडलेल्या या घटनेने संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली..Farmer Crisis: सरकारला कर्जमाफीसाठी अजून कशी परिस्थिती हवी? मराठवाड्यावरील अघोरी पाऊस, विदर्भातही शिरला… शेतकरी संपला!.घटनेची माहिती मिळताच धनज पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी धनज येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठवला. गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनात चिंताजनक प्रमाणात वाढ झाली आहे. हमीभाव मिळत नसल्याने, उत्पादन खर्च परवडत नसल्याने आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडून जात आहेत. अशातच शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या मदतीचे आश्वासन कागदावरच राहिल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये वाढत चालली आहे..Farmer Crisis: शेतकऱ्यांसमोर दुहेरी संकट! अॅग्रीस्टेक सोबतच विमा कंपनीचे पोर्टल बंद; विमा भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी.राज्य आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना आळा घालण्यासाठी ठोस धोरण आखावे अशी सर्वत्र मागणी होत आहे. दरम्यान शनिवारी सायंकाळी शोकाकुल वातावरणात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दरम्यान कुटुंबीयांच्या फिर्यादीवरून धनज पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद घेतली असून पुढील तपास ठाणेदार भारत लसंते यांच्या मार्गदर्शनात जमादार गजानन वर करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.