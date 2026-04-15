महाराष्ट्राला उष्णतेच्या लाटेचा इशारा, अकोला जगात सर्वात उष्ण शहर, टॉप १५ मध्ये राज्यातली पाच शहरं

उन्हाच्या झळांनी महाराष्ट्र तापला असतानाच विदर्भ अक्षरशः होरपळून निघत आहे. अकोला येथे यंदाच्या हंगामातील उच्चांकी ४४ अंश तापमानाची नोंद झाली आहे. आज (ता. १५) कोकणात उष्ण व दमट हवामानाची शक्यता असल्याने, तर सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यात उष्ण लाटेची शक्यता असल्याने सावधानतेचा इशारा (यलो अलर्ट) आहे. पुढील काही दिवस राज्यात उष्ण लाटेची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. .महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दरम्यान केंद्राकडून बाहेरच्या दिशेने वारे वाहणारी चक्राकार वाऱ्याची स्थिती आहे. अकोला येथे उच्चांकी ४४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. राज्यात बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमानाचा पारा चाळिशीपार गेला आहे. दुपारच्या वेळी झळा वाढत असून, घराबाहेर पडणे तापदायक ठरत आहे. मंगळवारी अकोलापाठोपाठ अमरावती आणि वर्धा येथे ४३ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. राज्यात उन्हाचा चटका आणखी वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..Gachiroli News: गडचिरोलीत वैशाखापूर्वीच वाढला उन्हाचा पारा; भर दुपारी रस्ते सुनसान; उन्हाच्या तिव्रतेमुळे आत्तापासूनच अनेकजण हैराण.राज्यातील तापमान (अंश सेल्सिअसमध्ये)अकोला ४४.० अमरावती ४३.८ वर्धा ४३.५ सोलापूर ४३.२ यवतमाळ ४२.६ गडचिरोली ४२.६ चंद्रपूर ४२.२ नागपूर ४२.२ वाशीम ४२.४ परभणी ४२.१.अकोला जगात सर्वांत उष्णजगभरातील शहरातील तापमानाची नोंद ठेवणाऱ्या एल डोरॅडो या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, ४४ अंशांची नोंद झालेले अकोला शहर हे आज जगातील सर्वांत उष्ण शहर ठरले. गुलबर्गा येथेही ४४ अंश तापमान होते. मंगळवारी जगातील सर्वाधिक तापमान असलेल्या पहिल्या १५ शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील पाच, तर देशातील एकूण दहा शहरांचा समावेश होता..Summer Heatwave : राज्यात उन्हाच्या झळा तापदायक! सोलापूर, सांगलीत उष्ण; उकाडा कायम राहणार.कसा करायचा बचाव?दिवसभरात वेळोवेळी भरपूर पाणी प्या. लिंबूपाणी, ताक, नारळ, पाणी ही पेये घ्यावीत हलके सैल तसेच पांढरे, सुती कपडे घालावेत बाहेर जाताना टोपी, स्कार्फ किंवा छत्री वापरा गॉगलचा वापर करा, गरम वाटल्यास आंघोळ करा भर उन्हामध्ये काम करणे टाळावे उष्माघाताची लक्षणे जाणवल्यास उपचार घ्यावा.