Buldhana News: मोताळा तालुक्यातील सारोळा पीर शिवारात; मक्याच्या शेतात बिबट्याचा मृतदेह! शेतकरी हादरले, मृत्यूचे कारण गूढ

मोताळा : तालुक्यातील सारोळा पीर शिवारात बिबट्या मृतावस्थेत आढळल्याने शुक्रवारी (ता. ५) एकच खळबळ उडाली आहे. मृत बिबट्याचे शवविच्छेदन केल्यानंतर त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याचा मृत्यू नेमका कसा झाला, याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहे..तालुक्यातील सारोळा पीर येथील काही शेतकरी व शेतमजूर शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी शेतात कामासाठी जात होते. दरम्यान, त्यांना परिसरातील एका मक्याच्या शेतातील धुऱ्यावर बिबट्या मृतावस्थेत दिसून आला..नागरिकांनी तत्काळ मोताळा वनविभागाला माहिती दिली. दरम्यान, प्रभारी वनपरिक्षेत्र अधिकारी काळे आणि वन कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला.मृत बिबट्याचे शवविच्छेदन केल्यानंतर त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सदर बिबट्याचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला,याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहे. त्याचा मृत्यू नैसर्गिक आहे की,अपघात की घातपात, याबाबत शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच कळणार आहे..मात्र या गंभीर घटनेबाबत वन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कमालीची गुप्तता पाळली असून, प्रसार माध्यमांना माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. वनविभागाने या गंभीर प्रकाराबाबत गोपनीयता का बाळगली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..