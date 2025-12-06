विदर्भ

Buldhana News: मोताळा तालुक्यातील सारोळा पीर शिवारात; मक्याच्या शेतात बिबट्याचा मृतदेह! शेतकरी हादरले, मृत्यूचे कारण गूढ

Leopard: सारोळापीर शिवारात बिबट्या मृतावस्थेत आढळल्याने खळबळ; मृत्यूचे नेमके कारण जाणून घेण्यासाठी शवविच्छेदनाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. वनविभागाने घटनेबाबत गुप्तता पाळल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Buldhana News

Buldhana News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोताळा : तालुक्यातील सारोळा पीर शिवारात बिबट्या मृतावस्थेत आढळल्याने शुक्रवारी (ता. ५) एकच खळबळ उडाली आहे. मृत बिबट्याचे शवविच्छेदन केल्यानंतर त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याचा मृत्यू नेमका कसा झाला, याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
vidarbha
Leopard
Forest department
forest animals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com