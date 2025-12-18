विदर्भ

Maharashtra ST Employees: एसटीतील ५ हजार चालक-वाहक हंगामी वेतनावर! शासनाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा, कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक

Maharashtra ST Employees Wage Dispute: राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी)तील चालक, चालक तथा वाहक आणि वाहक या पदांवरील सुमारे ५ हजार कर्मचारी वर्षानुवर्षे हंगामी वेतन श्रेणीत अडकले आहेत.
Maharashtra ST Employees

Maharashtra ST Employees

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी)तील चालक, चालक तथा वाहक आणि वाहक या पदांवरील सुमारे ५ हजार कर्मचारी वर्षानुवर्षे हंगामी वेतन श्रेणीत अडकले आहेत.

Loading content, please wait...
Employment
ST
bus Driver

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com