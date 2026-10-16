माहूर गडावरून परतताना भीषण अपघात! १०० फूट खोल दरीत टेम्पो कोसळला; यवतमाळच्या ३ भाविकांचा दुर्दैवी अंत

महागाव : श्री रेणुका मातेच्या दर्शनासाठी माहूर गडावर आलेल्या यवतमाळ येथील सहा भाविकांच्या टेम्पोला परतीच्या प्रवासात भीषण अपघात झाला. माहूर घाटातील पहिल्या धोकादायक वळणावरून सुमारे शंभर फूट खोल दरीत टेम्पो कोसळल्याने तिघांचा मृत्यू झाला, तर चालकासह केबिनमध्ये बसलेले अन्य दोघे किरकोळ जखमी होऊन बचावले. गुरुवारी (ता. १६) पहाटे पाचच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली..नवरात्रोत्सवानिमित्त माहूर गडावर भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. यवतमाळ येथील बोरा डिजिटल, आयएफबी पॉइंट परिसरातील सहा कामगार १५ ऑक्टोबर रोजी रात्री साडेदहा ते अकराच्या सुमारास ‘मॅक्सिमो जितो’ या छोट्या टेम्पोतून (क्रमांक एमएच २९ बीई ६८५९) रेणुका मातेच्या दर्शनासाठी माहूरला रवाना झाले होते. मध्यरात्री गडावर पोहोचल्यानंतर दर्शन व अन्य कार्यक्रम आटोपून ते पहाटे पाचच्या सुमारास यवतमाळकडे परत निघाले..Loni Kalbhor Accident : भरधाव इलेक्ट्रिक कारची धडक; भाजीविक्रेत्या महिलेचा मृत्यु.माहूर येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयामागील पहिल्या धोकादायक वळणावर टेम्पो आला असता समोरून येणाऱ्या वाहनाचा प्रकाश चालकाच्या डोळ्यांवर पडल्याचे सांगण्यात येते. समोरून येणारे वाहन विरुद्ध दिशेने आल्याने चालकाने टेम्पो बाजूला घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने टेम्पो थेट खोल दरीत कोसळला. या वळणावर संरक्षक कठडा अथवा भिंत नसल्याने अपघाताची भीषणता वाढल्याचे घटनास्थळावरील परिस्थितीवरून दिसून आले..दरीत कोसळून दगडांवर आदळलेअपघातावेळी टेम्पोच्या केबिनमध्ये चालक प्रतीक अरविंद अडकिने (वय २६), दत्ता मनोहर मेश्राम (वय ३५) आणि यशवंत अरविंद पाटील (वय २५) हे तिघे होते. त्यांना किरकोळ दुखापत झाली. मात्र, टेम्पोच्या मागील हौद्यात बसलेले बाबाराव ज्ञानोबा टेकाम (वय ६०), राहुल सुधाकरराव ठाकरे (वय २५) आणि प्रीतम रामराव प्रधान (वय ३८) हे तिघे अपघाताच्या धक्क्याने बाहेर फेकले गेले. खोल दरीतील दगडांवर आदळल्याने तसेच त्यांच्या अंगावर दगड व टेम्पो पडल्याने त्यांना गंभीर दुखापत झाली. यामध्ये दोघांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर बाबाराव टेकाम यांचा ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला..पोलिसांसह स्थानिकांची बचावासाठी धावअपघाताची माहिती भाविकांनी ११२ क्रमांकावर दिल्यानंतर गस्तीवर असलेले पोलीस निरीक्षक देविदास चोपडे आणि पोलीस कर्मचारी पवन राऊत यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. उपस्थितांच्या मदतीने जखमींना ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरीत पडलेले मृतदेह बाहेर काढणे हे मोठे आव्हान होते. पोलीस निरीक्षक चोपडे यांनी पत्रकार इलियास बावाणी आणि गोपाल चव्हाण यांच्या मदतीने दोन्ही मृतदेह बाहेर काढून ग्रामीण रुग्णालयात पोहोचवले..Ashti Accident: वर्ध्यात काळीज पिळवटून टाकणारी घटना; वाहत्या कॅनलमध्ये पडून दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू.दरम्यान, शारदा कन्स्ट्रक्शनचे सुपरवायझर श्रीनिवास यांनी तातडीने क्रेन उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे दरीत कोसळलेला टेम्पो बाहेर काढण्यात आला. ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय पथक आणि १०८ रुग्णवाहिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी जखमींवर उपचार केले. मृतदेहांचे शवविच्छेदनही करण्यात आले..वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची घटनास्थळी भेटउपविभागीय पोलीस अधिकारी किरणकुमार भोंडवे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पोलीस निरीक्षक देविदास चोपडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शरद घोडके, पोलीस हवालदार सत्यमल मडावी, पोलीस कर्मचारी संघरत्न सोनसळे, पवन राऊत तसेच होमगार्ड एस. पी. भगत आणि मुरकुटे पुढील तपास करीत आहेत.माहूर घाटातील धोकादायक वळणावर संरक्षक कठडा नसल्याचा मुद्दा या अपघातामुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. भाविकांची मोठी वर्दळ असलेल्या या मार्गावर सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.