Bhandara Accident: भंडाऱ्यात भीषण अपघात! भरधाव ट्रेलरची एसटी बसला जोरदार धडक; चालक-वाहकासह सात जण जखमी

साकोली (जि. भंडारा): येथील लाखांदूर रोड वळणावरील माकोडे पेट्रोलपंपाजवळ भरधाव ट्रेलरने एसटी बसला धडक दिली. या भीषण अपघातात बसचालक आणि वाहकासह एकूण सात प्रवासी जखमी झाले. ही घटना गुरुवारी (ता. ९) दुपारी पावणेचारच्या सुमारास घडली. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी दुपारी पावणेचारच्या सुमारास साकोली बसस्थानकातून नवेगावबांधकडे निघालेली बस (एमएच ०७/ सी. ९५४३) ही लाखांदूर मार्गावरील माकोडे पेट्रोलपंपापुढील वळणावर पोहोचली. त्याचवेळी लाखांदूरकडून साकोलीच्या दिशेने येणाऱ्या ट्रेलरने (सीजी ०४/ एन. झेड. २८०७) बसला जोरदार धडक दिली. .ही धडक इतकी भीषण होती की, बसचा समोरील भाग मोठ्या प्रमाणात क्षतिग्रस्त झाला आणि प्रवासी आत अडकून पडले. या अपघातात बसचालक श्यामराव धनपाते (वय ५६) आणि वाहक राकेश दडेमल (वय ४०) हे गंभीर जखमी झाले. या व्यतिरिक्त महागाव येथील जयमाला लांडगे (वय ५०), सानगडी येथील जयश्री केंद्रे (वय ३३), सासरा येथील नेहा गोटेफोडे (वय १९), गुंजन डुंभरे (वय १९) व सत्यभामा रंगारी (वय ६५) हे प्रवासीही जखमी झाले..जखमींना स्थानिक नागरिक व पोलिसांच्या मदतीने त्वरित साकोली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर बसचालक श्यामराव धनपाते, वाहक राकेश दडेमल, प्रवासी जयमाला लांडगे, जयश्री केंद्रे, नेहा गोटेफोडे व सत्यभामा रंगारी यांना भंडारा येथील जिल्हा रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी हलवण्यात आले आहे. अपघातानंतर या मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.तातडीची आर्थिक मदतएसटी महामंडळाने सुरवातीच्या वैद्यकीय उपचारांचा खर्च भागवण्यासाठी प्रत्येक जखमी प्रवाशांना एक हजार रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत दिली असल्याचे आगार व्यवस्थापक सचिन आगरकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.