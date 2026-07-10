विदर्भ

Bhandara Accident: भंडाऱ्यात भीषण अपघात! भरधाव ट्रेलरची एसटी बसला जोरदार धडक; चालक-वाहकासह सात जण जखमी

Seven injured in Sakoli ST bus accident: लाखांदूर रोडवरील वळणावर ट्रेलरची भरधाव धडक; बसचा पुढील भाग चक्काचूर, सात प्रवासी गंभीर जखमी, रुग्णालयात उपचार सुरू
Seven Injured as Speeding Trailer Rams MSRTC Bus in Bhandara

Seven Injured as Speeding Trailer Rams MSRTC Bus in Bhandara

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सकाळ डिजिटल टीम
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साकोली (जि. भंडारा): येथील लाखांदूर रोड वळणावरील माकोडे पेट्रोलपंपाजवळ भरधाव ट्रेलरने एसटी बसला धडक दिली. या भीषण अपघातात बसचालक आणि वाहकासह एकूण सात प्रवासी जखमी झाले. ही घटना गुरुवारी (ता. ९) दुपारी पावणेचारच्या सुमारास घडली.

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