Malkapur Auto Garage Battery Theft, One Thief Caught: गॅरेज फोडून बॅटऱ्या चोरणाऱ्याला रंगेहात अटक

मलकापूर: येथील आठवडी बाजार परिसरातील वल्ली चौकातील एका ऑटो गॅरेजमध्ये बॅटऱ्यांची चोरी करणाऱ्या दोन चोरट्यांपैकी एकाला स्थानिक नागरिकांनी रंगेहात पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले, तर त्याचा एक साथीदार अंधाराचा फायदा घेऊन पसार झाला. याप्रकरणी मलकापूर शहर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मोहनपुरा येथील रहिवासी शेख महबूब शेख मुनीर यांचे वल्ली चौकात रॉयल ऑटो गॅरेज अँड स्पेयर पार्टचे दुकान आहे. शनिवारी (ता.१९) रात्री नेहमीप्रमाणे दुकान बंद करून ते घरी गेले असता, मध्यरात्री ४.३० वाजेच्या सुमारास त्यांना दुकानातून आवाज येत असल्याचा फोन आला. शेख महबूब यांनी तात्काळ दुकानाकडे धाव घेतली असता दोन चोरटे दुकानातील साहित्य चोरताना आढळून आले. .त्यांनी दोघांना पकडण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यातील एक जण पळून गेला तर दुसऱ्याला पकडण्यात यश आले. पकडलेल्या इसमाने आपले नाव शेख साबीर शेख अहमद रा.सायकलपुरा, मलकापूर असे सांगितले. तर पळून गेलेल्या साथीदाराचे नाव जावेदखान मुसाखान रा. सायकलपुरा असल्याचे निष्पन्न झाले..चोरट्यांनी दुकानातून ६ हजार रुपये किमतीच्या ३५ किलो वजनाच्या जुन्या बॅटऱ्या चोरल्याचे समोर आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आरोपीला ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.