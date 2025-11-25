Maoist Movement : माओवादी चळवळीच्या शेवटच्या घटका? शरणागतीसाठी मुख्यमंत्र्यांना विनंती पत्र, मागितला 'इतका' दिवसांचा वेळ

माओवाद्यांचा वरिष्ठ नेता भूपती आणि रूपेशने आपल्या शेकडो सहकाऱ्यांसह पत्करलेली शरणागती, सुरक्षा यंत्रणांकडून सर्वच बाजुंनी होत असलेली कोंडी आणि शिरकाण तसेच सहा दिवसांपूर्वी जहाल माओवादी हिडमाचा चकमकीत झालेला खात्मा, यामुळे माओवाद्यांची घाबरगुंडी उडाली आहे. म्हणून आता महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड (एमएमसी) समितीने तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे शरणागतीसाठी तयार असून फक्त १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत वेळ द्या, अशी कळकळीची विनंती केली आहे. 'एमएमसी'चा प्रवक्ता अनंत याने हे प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे. .देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी मार्च २०२६ पर्यंत भारत माओवादमुक्त करण्याचे आदेश दिल्यामुळे सुरक्षा दलांनी माओवादविरोधी मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. गेल्या वर्षभरात सुरक्षा यंत्रणांच्या कारवाईत ३५० हून अधिक माओवादी ठार झाले आहेत. यात संघटनेचा महासचिव बसवराजू आणि हिडमासह सहा केंद्रीय समिती सदस्यांचा समावेश आहे. सोबतच भूपती आणि रूपेशसारख्या वरिष्ठ नेत्यांनी शेकडो सहकाऱ्यांसह सरकारला शरण येणे पसंत केले..Maoist Couple Gadchiroli: भूपती’ने लावलं लग्न, पोलिसांनी दिलं नवजीवन माओवादी जोडप्याची नवसंविधानिक कहाणी.तत्पूर्वी शांतीवार्ता आणि शस्त्रसंधीवरून माओवादी संघटनेत दोन गट पडल्याचे दिसून येत होते. पण आता हिडमाच्या मृत्यूनंतर उर्वरित नेते घाबरले असून शरणागतीच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान माओवाद्यांच्या 'एमएमसी' विशेष विभागीय समितीने एक पत्रक जारी करत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णूदेव साय यांचा उल्लेख करून त्यांना शरणागतीसाठी १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत वेळ देण्याची विनंती केली आहे..Maoist Surrender : माओवादाच्या हिंसापर्वाच्या समाप्तीचा प्रारंभ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; भूपतीसह ६१ माओवाद्यांची सशस्र शरणागती.त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भूपती आणि चंद्रन्नासारख्या मोठ्या नेत्यांनी शस्त्रे त्यागून शरणागती पत्करली. त्यामुळे आमच्यापुढे शरणागतीशिवाय पर्याय उरलेला नाही. परंतु समितीतील इतर सदस्यांना हा निर्णय कळवण्यासाठी आम्हाला वेळ हवा आहे. अनेक सदस्य भूमिगत असल्याने त्यांच्यापर्यंत हा संदेश पोहोचण्यासाठीसुद्धा वेळ लागणार आहे. त्यामुळे आम्हाला १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुभा हवी आहे. या काळात आम्ही कुठली हिंसा करणार नाही. 'पीएलजीए' सप्ताहसुद्धा पाळणार नाही. असेही समितीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे माओवादी चळवळ शेवटच्या घटका मोजत असल्याचं दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.