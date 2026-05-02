शिवरायांचा पुतळा काढल्याने तणाव; महाराष्ट्रदिनी मारेगावला 100 पोलिसांचा ताफा, नेमकं काय घडलं?

मारेगाव : महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून शहरातील मार्डी चौकात मध्यभागी शुक्रवारी (ता. एक) रात्री शिवाजी महाराजांचा अर्धाकृती पुतळा बसविण्यात आला होता. परंतु, प्रशासनाने अनधिकृत असल्याचा ठपका ठेवत दिवसा शंभर पोलिस आणि दहा अधिकारी एवढा मोठा ताफा घेऊन पुतळा बसवलेल्या ठिकाणावरून काढून घेण्यात आला. तेव्हा शिवप्रेमींच्या मनात संतापाची लाट निर्माण झाली आणि आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..मारेगाव येथील मार्डी चौकातील मध्यभागी महाराष्ट्र दिनाच्या रात्री शिवप्रेमींनी अर्धाकृती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवून विधिवत पूजा केली. महापुरुषांच्या मूर्ती किंवा पुतळा बसविण्यासाठी रीतसर परवानगी लागते. सार्वजनिक विषय असल्याने या बाबींची कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. असे प्रशासनातील अधिकार्यांनी सांगितले. परंतु, शिवप्रेमी शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात जर महाराजांचा पुतळा उभा करण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागत असेल तर चुकीचे आहेत असा पवित्रा घेतला..महाराष्ट्र दिन असल्याने पुतळ्याला काढू नका हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे, असा अट्टहास करीत आंदोलन केले. परंतु, प्रशासनाच्या वतीने कोणत्याही बाबीला न जुमानता अनधिकृतचा ठपका ठेवीत तणावाच्या वातावरणात 100 पोलिसांची कुमक आणि दहा अधिकार्यांच्या बंदोबस्तात पुतळा काढण्यात आला. या आंदोलनात राजकीय, सामाजिक स्तरातील, सर्व जातीधर्मातील शिवप्रेमी सहभागी झाले होते. शहरातील बाजारपेठ काही वेळासाठी बंद केली..प्रशासनाच्या वतीने चर्चा करण्यासाठी काही प्रतिष्ठित व्यक्तींना पोलिस ठाण्यात बोलविण्यात आले. चर्चेत पोलिस वेल्फेअर पेट्रोल पंपच्या मध्यभागी किंवा मार्डी चौकातील प्रवासी निवारा असे दोन जागेची पर्यायांची निवड, त्यासाठी अधिकृत परवानगी, समिती आदींसह कायदेशीर बाबी विचाराधीन राहणार असल्याचे सांगून पोलिसांकडून शांततेचे आवाहन करण्यात आले. तणावाचे वातावरण निवारल्यानंतर अनधिकृत पुतळा बसविणे आणि आंदोलन करणे असा ठपका ठेवत 30 ते 40 शिवप्रेमींवर गुन्हा नोंद करण्यात आला.