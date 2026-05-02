विदर्भ

शिवरायांचा पुतळा काढल्याने तणाव; महाराष्ट्रदिनी मारेगावला 100 पोलिसांचा ताफा, नेमकं काय घडलं?

Maregaon Shivaji Maharaj Statue Row : प्रशासनाने अनधिकृत असल्याचा ठपका ठेवत दिवसा शंभर पोलिस आणि दहा अधिकारी एवढा मोठा ताफा घेऊन पुतळा बसवलेल्या ठिकाणावरून काढून घेण्यात आला.
Maregaon Shivaji Maharaj Statue Row

Maregaon Shivaji Maharaj Statue Row

Shubham Banubakode
Updated on

मारेगाव : महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून शहरातील मार्डी चौकात मध्यभागी शुक्रवारी (ता. एक) रात्री शिवाजी महाराजांचा अर्धाकृती पुतळा बसविण्यात आला होता. परंतु, प्रशासनाने अनधिकृत असल्याचा ठपका ठेवत दिवसा शंभर पोलिस आणि दहा अधिकारी एवढा मोठा ताफा घेऊन पुतळा बसवलेल्या ठिकाणावरून काढून घेण्यात आला. तेव्हा शिवप्रेमींच्या मनात संतापाची लाट निर्माण झाली आणि आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

