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Buldhana Accident: खदाणीच्या पाण्यात बुडून दोन चिमुकल्यांचा दुर्दैवी मृत्यू; मेहकर तालुक्यातील कोराडी प्रकल्पाजवळील घटना

Two Children Drown In Quarry Water Near Koradi Project In Mehkar: कोराडी प्रकल्पाजवळ जलजीवन मिशनचे काम अर्धवट; खदाणीतील पाण्याचा अंदाज न आल्याने दोन चिमुकल्यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू, परिसरात हळहळ
Buldhana Mehkar Quarry Accident Claims Lives Of Two Children Near Koradi Project In Tragic Drowning Incident

Buldhana Mehkar Quarry Accident Claims Lives Of Two Children Near Koradi Project In Tragic Drowning Incident

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सकाळ डिजिटल टीम
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मेहकर : तालुक्यातील देऊळगाव माळी गावापासून नजिक कोराडी मध्यम प्रकल्पा जवळ पाणीपुरवठा विहिरीजवळ पाण्याने भरलेली खदाणी आहे. यात उतरून पाय धूत असताना दोन लहान मुलांचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना ८ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजेच्या सुमारास घडली. आयान राजू शेख आणि त्यांचा मावस भाऊ आवेद इब्राहिम शेख असे मृतकाचे नाव असून दोन चिमुकल्यांच्या मृत्यूने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

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