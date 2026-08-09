Buldhana Accident: खदाणीच्या पाण्यात बुडून दोन चिमुकल्यांचा दुर्दैवी मृत्यू; मेहकर तालुक्यातील कोराडी प्रकल्पाजवळील घटना

मेहकर : तालुक्यातील देऊळगाव माळी गावापासून नजिक कोराडी मध्यम प्रकल्पा जवळ पाणीपुरवठा विहिरीजवळ पाण्याने भरलेली खदाणी आहे. यात उतरून पाय धूत असताना दोन लहान मुलांचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना ८ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजेच्या सुमारास घडली. आयान राजू शेख आणि त्यांचा मावस भाऊ आवेद इब्राहिम शेख असे मृतकाचे नाव असून दोन चिमुकल्यांच्या मृत्यूने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.मिळालेल्या माहितीनुसार, आयान राजू शेख (वय १०) रा. देऊळगाव माळी आणि त्याचा मावस भाऊ आवेद इब्राहिम शेख (वय ११) रा. लोणार हे दोघे शेख आसिफ शेख हुसेन यांच्यासोबत कोराडी धरणावर आले होते. कोराडी धरणाच्या पाण्यालगत पाणीपुरवठ्यासाठी खदाण खोदण्यात आलेली असून, त्यामध्ये धरणाचे पाणी साचलेले आहे. पाण्याचा अंदाज न आल्याने तसेच पाणी जमिनीच्या बरोबरीने दिसत असल्याने मुले तेथे पाय धुण्यासाठी गेली. मात्र, सदर खदाण खोल असून आतून कपार (काठ) असल्याने दोन्ही मुले अचानक पाण्यात बुडू लागली..यावेळी शेख आसिफ शेख हुसेन यांनी मुलांना वाचविण्याचा शर्थीचा प्रयत्न केला. त्यांच्यासोबत असलेल्या एका मुलीला वाचविण्यात यश आले; मात्र आयान आणि आवेद ही दोन्ही मुले पाण्यात बुडाली. घटनेची माहिती मिळताच देऊळगाव माळी येथील नागरिकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. गावातील पुरुषांनी पाण्यात उतरून मुलांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, खदाणीत पाणी अत्यंत खोल असल्याने त्यांना मुलांचा शोध घेण्यात यश आले नाही..दरम्यान, घटनास्थळी पोलीस स्टाफ, मंडळ अधिकारी तसेच स्थानिक गावकरी उपस्थित होते. नागरिकांच्या सहकार्याने मदत व बचावकार्य सुरू करण्यात आले. घटनेची माहिती एनडीआरएफ च्या विशेष पथकाला देण्यात आली होती. मात्र, रात्रीची वेळ झाल्यामुळे शोधकार्यात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने पथक आज ९ ऑगस्ट रोजी सकाळी घटनास्थळी पोहोचून शोधकार्य सुरू करणार असल्याचे पथक प्रमुखांनी कळविले होते..रात्री उशिरा एक मृतदेह बाहेर काढलारात्र झाल्यानंतरही नागरिकांनी शोधकार्य सुरूच ठेवले. नागरिकांच्या सहकार्याने अखेर रात्री उशिरा एका चिमुकल्याचा मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढण्यात यश आले. त्यानंतर दुसऱ्या चिमुकल्याचा शोध सुरूच ठेवण्यात आला होता. तर आज ९ ऑगस्ट रोजी सकाळी पैठण येथील खासगी पाणबुडी पथकातील कृष्णा लक्ष्मण आगळे व माऊली आगळे रा. पैठण जि.छत्रपती संभाजी नगर यांच्या मदतीने दुसऱ्या चिमुकल्याचा मृतदेहही पाण्यातून बाहेर काढण्यात आला. त्यामुळे या हृदयद्रावक घटनेतील शोधमोहीम पूर्ण झाली आहे. दोन चिमुकल्यांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आल्याने परिसरात शोककळा पसरली आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.अपूर्ण विकासकाम ठरली जिवघेणेया घटनेबाबत अधिकारी वर्गाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोराडी प्रकल्पाजवळ ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत जलजीवन मिशनचे काम मागील दोन वर्षांपासून सुरू आहे. या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने संबंधित काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. याच कामांतर्गत सदर ठिकाणी जॅकवेल बसविण्यासाठी खड्डा खोदण्यात आला होता. मात्र, काम अपूर्ण राहिल्याने या खड्ड्यात पाणी साचले आणि त्याच खड्ड्यात दोन निष्पाप बालकांना आपला जीव गमवावा लागला. या घटनेमुळे अपूर्ण विकासकामे आणि त्यासाठी खोदण्यात आलेल्या खड्ड्यांच्या ठिकाणी नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.