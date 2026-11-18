अमरावती: कर्जतमधील भीमाशंकरपाठोपाठ आता मेळघाटामधील जंगलराजीवर कुऱ्हाड चालण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा तालुक्यातील आडनदी येथे १,५०० मेगावॉट क्षमतेचा उदंचन जलविद्युत प्रकल्प होणार असून, त्यासाठी २४० हेक्टर जंगलाची तोड करण्यात येणार असल्याची माहिती पुढे आली. या संभाव्य जंगलतोडीला पर्यावरणवाद्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी चालविली आहे. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.अचलपूर तालुक्यातील सपन नदी प्रकल्पातील पाण्याचा वापर करून चिखलदरा तालुक्यातील आडनदी येथे उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. अदानी हायड्रो विभागासोबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या १,५०० मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी आठ हजार २५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असून, त्यातून सुमारे चार हजार ८०० जणांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचा दावा करण्यात आला..प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पामुळे होणाऱ्या जंगलतोडीचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. हा भाग बफर झोनमध्ये येत असल्याचा दावा असला तरी या परिसरात वाघ व बिबट्यांचा वावर आहे. व्याघ्रप्रकल्पाने यासंबंधी दुजोरा दिला. प्रकल्पाच्या बांधकामामुळे वन्यप्राण्यांच्या संचारमार्गात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असून मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाच्या परिसंस्थेवर तसेच स्थानिक जैवविविधतेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची चर्चा सुरू आहे..अदानी हायड्रो एनर्जी टेन लिमिटेड व जलसंपदा विभाग यांच्यात करार करण्यात आला. त्यामुळे भीमाशंकरप्रमाणेच जंगलतोड होणार आहे. शासन व प्रशासनाकडे माहिती अधिकारात प्रकल्पासंदर्भात माहिती मागितली; परंतु टाळाटाळ सुरू आहे. माहिती हाती आल्यावर उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल करू.- ॲड. वैशाली फलके-बोबडे, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय.MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...अदानी जलविद्युत प्रकल्पाकरिता जलसंपदा विभागासोबत सामंजस्य करार झाला असून, जमिनीचे परीक्षण सुरू आहे. वनविभागाकडून तांत्रिक तपासणी व परीक्षणासाठी तात्पुरती परवानगी देण्यात आली. आवश्यक पाण्याची सपन प्रकल्पातून एकदाच उचल केली जाणार आहे. १७ किलोमीटर लांबीच्या बंद जलवाहिनीद्वारे ही पाण्याची उचल होणार आहे.- श्रीकांत उमप, कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.