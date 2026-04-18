एमआयएमची आणखी एक नगरसेविका अडचणीत, शपथपत्रात दिली खोटी माहिती

अमरावती : मुंब्रा येथील एमआयएमच्या नगरसेविका सहर शेख जात प्रमानपत्रामुळे अडचणीत आल्या असताना पक्षाची आणखी एक नगरसेविका अडचणीत सापडली आहे. अमरावती महापालिकेतील एमआयएम पक्षाच्या नगरसेविका नूजहत परवीन शाकीर हुसेन यांना नगरसचिव विभागाने नोटीस बजावली आहे. .तीन अपत्य असल्याच्या कारणावरून ही नोटीस बजावण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले असून स्पष्टीकरणासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.प्रभाग क्रमांक २१ जुनी वस्ती, या प्रभागातून नूजहत परवीन शाकीर हुसेन या एमआयएम पक्षाकडून निवडून आल्या आहेत. त्यांना तीन अपत्य असल्याचे सांगण्यात येत आहे..शिवसेना नगरसेवकावर अपात्रतेची टांगती तलवार.यासंदर्भात नूजहत परवीन यांनी निवडणुकीच्या वेळी शपथपत्रात दोन अपत्य असल्याचे नमूद केले असल्याची तक्रार माजी नगरसेविका व अन्य दोन उमेदवारांनी केली आहे. नियमानुसार तीन अपत्यांना जन्म दिलेल्या उमेदवाराला निवडणूक लढता येत नाही, मात्र तरीही नूजहत परवीन यांनी निवडणूक प्रशासनाला खोटी माहिती देऊन निवडणूक लढविली, असे तक्रारीत नमूद आहे..आश्वासनांनंतर आता अंमलबजावणीची 'कसोटी'.परंतु नूजहत परवीन उत्तर काय सादर करतात, हेही महत्त्वाचे आहे. त्यानंतरच त्यांना प्रशासनाकडून दिलासा मिळतो की सदस्यत्व रद्द होते, हे स्पष्ट होणार आहे.